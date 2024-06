Holger Rune vil gøre ALT for at opnå sin store drøm.

Også selv om det kræver et fravalg af ting, der ellers er svære at sige nej til.

For den danske tennisstjerne tager nemlig hele tiden nye tiltag i brug for at optimere sin fysik og sit spil på banen. Senest afslørede han, at han er begyndt at gøre én ting hver aften, inden han går i seng.

Og nu fortæller den 21-årige komet ligeledes, at han nærmest har droppet al sukker i sin kost.

Foto: Yoan Valat/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Yoan Valat/EPA/Ritzau Scanpix

»Det giver mig en bedre koncentration og fysik. Jeg får stadig sukker, når jeg har brug for det inden og under kampe. Men det unødvendige sukker uden for banen, det er jeg holdt op med,« lyder det fra Holger Rune på et pressemøde ved French Open.

Det er dog ikke kun sukkerindtaget, som den unge dansker har justeret på den seneste tid for at se, om det giver bedre resultater på banen.

Rune er nemlig begyndt at meditere hver aften, inden han lægger sig til at sove.

»Det er en stor hjælp for mig i forhold til at sove bedre, når jeg har en masse tanker om aftenen. Specielt inden kamp, for så er der mange. Man ved jo selv, at jo mere man tænker, inden man skal sove, jo dårligere sover man, og jo senere falder man i søvn,« lød det tidligere på ugen.

Danskeren vandt torsdag et vanvittigt drama ved grand slam-turneringen i Paris.

Og lørdag skal han så forsøge at spille sig videre i den franske hovedstad, når han møder slovakiske Jozef Kovalik i tredje runde.

Du kan følge kampen live på bt.dk.