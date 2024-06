Dommeren var nådesløs.

Han sagde, at ægteparret var motiveret af »ren og skær grådighed«. Han sagde, at de »hensynsløst havde udnyttet deres børn«.

Og ifølge BBC skal Ann og Bernard McDonagh nu vænne sig til en helt anden menu end de dyre middage, som de har spist på en række walisiske restaurant – hvorefter de igen og igen er løbet fra regningen.

For begge skal i fængsel på grund af den spektakulære sag, der har vakt opsigt også i udlandet, efter at ægteparret blev genstand for en hidsig klapjagt på sociale medier. Det har B.T. tidligere omtalt.

Ann McDonagh fik den hårdeste dom. Foto: South Wales Police Vis mere Ann McDonagh fik den hårdeste dom. Foto: South Wales Police

Bernard McDonagh har fået en dom på otte måneders fængsel.

Ann McDonagh har fået en dom på et års fængsel, fordi hun også var tiltalt for en række butikstyverier.

De skal ifølge BBC afsone halvdelen af tiden.

Samtidig skal de betale erstatninger for lidt mere end 10.000 kroner til de restauranter, hvorfra de stak af fra regningen mellem august sidste år og april i år. Og cirka samme beløb til de butikker, der blev ofre for tyveri.

Bernard McDonagh angrede i retten. Foto: South Wales Police Vis mere Bernard McDonagh angrede i retten. Foto: South Wales Police

Hele sagen eksploderede, da restauranten Bella Ciao i Swansea tidligere i maj efterlyste ægteparret og offentliggjorde både overvågningsvideo og – billeder på Facebook. Se øverst i artiklen



De beskrev samtidig metoden, hvor også ægteparrets børn var involveret i svindelnummeret.

Efterfølgende meldte flere andre restauranter i området, at de havde oplevet noget lignende.

I forbindelse med onsdagens retssag sagde dommer Paul Thomas:

Sådan så billedet ud, som restauranten delte. Ann og Bernard McDonagh ses siddende op ad væggen. Foto: Facebook/Bella Ciao Vis mere Sådan så billedet ud, som restauranten delte. Ann og Bernard McDonagh ses siddende op ad væggen. Foto: Facebook/Bella Ciao

»I tog på restaurant med hele familien og fik mad og drikkevarer serveret for hundredvis af pund, og så gik I på kynisk vis uden at betale,« lød det:

»I udnyttede jeres børn og havde tydeligvis på forhånd instrueret dem i at løbe væk.«

På forhånd havde ægteparret erklæret sig skyldige.

Via sin advokat udtalte Bernard McDonagh, at han var »meget flov og skammede sig«.

»Han har bedt mig om at sige undskyld,« lød det fra advokaten.

Hos restauranten Bella Ciao udtrykte har man efter dommen udtrykt tilfredshed med udfaldet.

»Folk skal bare vide, at man ikke kan slippe afsted med at gøre sådan noget,« siger medejer Tyrone Rees til BBC.