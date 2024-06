Viser hun, hvad hun mener om Donald Trumps retssag?

I hvert fald har supermodel ladet sig fotografere i t-shirt med billede af kendt pornoskuespiller på sidste retsdag under sagen mod den tidligere præsident.

Her blev Donald Trump fundet skyldig i samtlige 34 anklagepunkter i en sag om ulovlig bogføring af betaling af tys-tys-penge til en pornoskuespiller.

På sidste dag i retssagen lod supermodellen Emily Ratajkowski sig fotografere iklædt en t-shirt med et billede af den pågældende skuespiller, Stormy Daniels, hvis rigtige navn er Stephanie Clifford.

Emily Ratajkowski blev set i New York City i en t-shirt med et billede af den tidligere pornoskuespiller Stormy Daniels. Foto: Mmvv/Backgrid/Ritzau Scanpix Vis mere Emily Ratajkowski blev set i New York City i en t-shirt med et billede af den tidligere pornoskuespiller Stormy Daniels. Foto: Mmvv/Backgrid/Ritzau Scanpix

Hos CNN kalder man det en 'ikke-særligt diskret statement t-shirt'.

T-shirten koster 95 dollar, altså cirka 650 kroner, og den er designet af mærket Platform, som støtter en velgørende organisation i New York 'Safe Horizon', som hjælper voldsofre og ofre for seksuelle overfald.

Donald Trump var i sagen blandt andet anklaget for ulovligt at have bogført betaling på 130.000 dollar til Stormy Daniels forud for valgkampen i 2016 som kampagneudgifter.

Formålet med betalingen var at få pornostjernen til ikke at gå i offentligheden med detaljer om en affære mellem de to, fandt retten det altså bevist.