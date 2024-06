De danske supermarkeder er nødt til at sætte priserne ned.

Det mener detaileksperten Bruno Christensen, efter et stort pristjek har vist markant forskel på priserne i Fleggaard, der ligger lige på den anden side af grænsen, og Bilka to go.

Helt konkret viser pristjekket, at normale dagligvarer er 30,5 procent billigere hos Fleggaard end i Bilka, mens typiske grænsevarer er 34 procent billigere.

»De forskelle i priserne kan de danske supermarkeder ikke leve med. Det er en udfordring for hele den danske dagligvarehandel,« siger Bruno Christensen og tilføjer:

»De er nødt til at reagere med at sætte priserne ned, da mange jo vil strømme ned mod grænsen for at handle ind.«

Er højere moms en undskyldning?

Salling Group, der driver Bilka, vil ikke kommentere på pristjekket.

»Det giver ikke mening at kommentere på et pristjek med tyske grænsebutikker, når forudsætningen for prisdannelsen er så fundamental stor,« sagde Jacob Krogsgaard Nielsen, der er pressechef i Salling Group, da B.T. bragte pristjekket.

Så stor er tavsheden dog ikke hos Coop og De Samvirkende Købmænd, når det gælder den seneste udmelding om, at Fleggaard fornylig har sat priserne ned med 20 procent.

De har kaldt det »unfair«, at Fleggaard har sat priserne ned med 20 procent, da det er væsentligt for priserne, at den tyske moms på fødevarer på syv procent ligger langt under det danske niveau, som er 25 procent.

Bruno Christensen, er det ikke en reel undskyldning for de højere priser i Danmark, at den tyske moms på fødevarer på syv procent ligger langt under det danske niveau, som er 25 procent?

»Det er korrekt, at supermarkederne i Danmark ikke kan gøre noget ved moms og afgifter. Men for kunderne viser jeres tal jo, at der er penge at spare ved at gøre indkøb på den anden side af grænsen, og så må supermarkederne komme med den nedsættelse i pris, der er mulig,« siger detaileksperten.

