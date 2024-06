Claude Monets mere end 150 år gamle mesterværk 'Poppy Field' har været udsat for hærværk.

Maleriet hænger på Musée d'Orsay i Paris, hvor det lørdag blev angrebet af klimaaktivister.

Det skriver flere internationale medier. Blandt dem The Guardian og nyhedsbureauet AP.

En kvinde fra gruppen Riposte Alimentaire klistrede et stort klistermærke hen over maleriet, som ikke var beskyttet af glas.

Samtidig stod et andet medlem og filmede hele optrinet og sørgede for, at det blev delt på de sociale medier.

'Poppy Field' er et af den berømte impressionists mest ikoniske billeder.

Klistermærket, der blev sat oven på maleriet, viser en afsvedet mark.

I forbindelse med aktionen har klimaaktivisterne udtalt, at det er sådan, en mark vil se ud i 2100, »hærget af flammer og tørke,« hvis der ikke bliver gjort noget ved klimaforandringerne med det samme.

Det vides endnu ikke, hvor store skader aktionen har forvoldt mod billedet.

Den kvindelige aktivist blev anholdt efter aktionen.