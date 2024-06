En af verdens bedste restauranter og Københavns Kommune er kommet på kant med hinanden.

Årsagen er, at Noma flere gange skal have opstillet krukker, forhindringer eller reb ved en sti, som skal være offentlig tilgængelig.

Det skriver Berlingske, som har indhentet kommentarer fra både Socialdemokratiet, Enhedslisten og Noma i sagen.

Fra de to førstnævnte er begejstringen for den verdensberømte restaurants ageren i forbindelse med en sti ved Christianshavns Vold til at overskue.

Avisen har haft socialdemokratiske Niels E. Bjerrum med ude ved stien ved Noma, som er privat grund, men ifølge lokalplanen skal være offentligt tilgængelig.

Og han er ikke glad for, at Noma flere gange har blokeret stien med reb, krukker og andre gange har parkeret biler foran stien, så den ikke er lige til at komme ind på.

Selvsamme fænomen har B.T. også været ude og dokumentere flere gange.

En anden lokalpolitiker, som ikke er glad for Nomas ageren omkring stien, er Enhedslistens Line Barfod.

Sådan så det ud ved stien, hvor der skal være offentlig adgang 12. januar 2024. Foto: Anthon Unger Vis mere Sådan så det ud ved stien, hvor der skal være offentlig adgang 12. januar 2024. Foto: Anthon Unger

Hun repræsenterer Københavns største parti og er teknik- og miljøborgmester på rådhuset.

»Det er hamrende irriterende og mangel på respekt for lov og regler, at Noma bliver ved med at stille ting frem,« siger hun om sagen.

Flere gange har man fra kommunens side bedt Noma om ikke at blokere stien. Så har Noma makket ret. Men ikke længe efter har der været en anden form for hel eller delvis blokering af stien på stedet.

Berlingske har forsøgt at indhente et svar fra restauranten med de tre Michelin-stjerner.

Billedet her er fra 20. november 2023 og viser, hvordan adgangen til stien, der skal være offentlig, var blokeret. Foto: Anthon Unger Vis mere Billedet her er fra 20. november 2023 og viser, hvordan adgangen til stien, der skal være offentlig, var blokeret. Foto: Anthon Unger

Det har de fået på skrift.

»Vi har umiddelbart ikke noget at tilføje, da vi fortsat er i dialog med Københavns Kommune om at finde en løsning mod Refshalevej. Vi er tidligere blevet bedt om at fjerne reb og krukker, hvilket vi har gjort.«

Sagen er nu ved flere instanser.

Det gælder også et hegn i den anden ende af stien, som gør det mere end svært at komme videre på den del af stien, som går mod Christiania.

Noma planlægger dog at lukke på ubestemt tid i slutningen af 2024.

Derfor står det ikke klart, om striden om stien når at blive afgjort inden.