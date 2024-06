Et skænderi, der løb løbsk.

Det var ifølge en 29-årig kvinde fra København årsagen til, at hun pludselig følte sig fanget i et spind af løgne, så hun beskyldte og anmeldte sin uskyldige ekskæreste for at have voldtaget hende.

Det forklarede hun forleden i Københavns Byret, hvor hun var tiltalt for med sin falske anmeldelse »at have afgivet urigtige oplysninger til en offentlig myndighed med forsæt til, at en uskyldig blev sigtet, dømt eller undergivet anden strafferetslig retsfølge for et strafbart forhold«.

Anmeldelsen faldt efter et højlydt skænderi sent om aftenen 14. august 2020 på gaden i Christianshavn.

Da beboere i området kom til efter at have hørt den voldsomme råben og skrigen, forklarede den stærkt oprevne kvinde, at hun havde haft et skænderi med sin nuværende kæreste.

Da han havde forladt stedet, var hun angiveligt kort efter blevet voldtaget af sin ekskæreste på en bænk på gaden.

Den forklaring gentog hun bagefter til tilkaldte politifolk, ligesom hun også forklarede det samme kort efter på Bellahøj Politistation.

Politiet kunne dog konstatere, at den anmeldte ekskæreste slet ikke havde været på stedet. Og efter nogle få dage gik den 29-årige kvinde til bekendelse og indrømmede, at hendes voldtægtsanmeldelse af ham var falsk.

Det kom ved tilståelsessagen i Københavns Byret til at koste hende en straf på 30 dages fængsel, der blev gjort betinget af tilsyn af Kriminalforsorgen i ét år og 40 timers samfundstjeneste.

Den 29-årige kvinde modtog dommen.