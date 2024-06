Borussia Dortmund spiller Chamions League-finale mod Real Madrid lørdag. Og ikke mange danskere ser lige så meget frem til storkampen som den tidligere publikumsfavorit i Dortmund, Flemming Povlsen.

Selvom han forlod klubben som spiller i 1995, betyder den tyske klub stadig meget for ham.

»Det er min hjerteklub. Jeg var med i klubbens spæde start på vej mod toppen, og jeg var med, da de vandt mesterskabet i 95'.«

»Jeg holder også stadig kontakt med flere i klubben. Jeg var på stadion til semifinalen i Dortmund, men jeg kan desværre ikke komme på Wembley, selvom jeg blev inviteret,« siger han til B.T.

Flemming Povlsen i aktion for Dortmund, hvor han spillede fra 1990 til 1995. Foto: Nils Meilvang/Nf-Nf Vis mere Flemming Povlsen i aktion for Dortmund, hvor han spillede fra 1990 til 1995. Foto: Nils Meilvang/Nf-Nf

Fra sidelinjen er Flemming Povlsen dybt imponeret over det comeback, Dortmund har leveret for at kunne stå i finalen lørdag.

»De tabte mesterskabet på sidste spilledag sidste år. Det kræver en enorm styrke at rejse sig fra det afgrundsdybe hul, de stod i, og lørdag står de i den største finale.«

»Real Madrid er klare favoritter, men Dortmund er gode i underdog-rollen, som de har været mod Atlético Madrid og mod PSG i kvart- og semifinalen. Og så har de profiler som Adeyemi og Sancho med fart, som kan gøre ondt på Real Madrid,« siger han.

Flemming Povlsen fremhæver særligt kulturen omkring Borussia Dortmund, og hvor meget klubben fylder i byen.

»Fankulturen og 'den gule mur' er kendt over hele fodboldverden. Alt er sort og gult i Dortmund, og de kommer også til at male London sort og gul inden finalen,« siger han.

Pizzavæddemål med Gravesen

EM-helten fra 92 har andet på spil end blot Champions League-sejren, der kan ende i 'forkerte' hænder. Han har nemlig også en intern kamp med en kollega hos Discovery.

»Thomas Gravesen, som jo har en fortid i Real Madrid, og jeg har væddet en pizza om kampens udfald, så der er meget på spil,« siger han.

Den ene Champions League-finalist står altså Flemming Povlsens hjerte så nært, at han er villig til at stille en pizza på højkant.

Men fodboldeksperten har faktisk også spillet i Real Madrid. Nemlig for deres andethold 'Castilla CF' i sæsonen 1986 til 1987.

»Jeg ville ikke have været den tid foruden, for jeg lærte at agere som professionel, da vi også trænede med førsteholdet dengang, men jeg har ikke noget forhold til klubben i dag,« siger han.