Det kan godt være, Donald Trump torsdag blev kendt skyldig i samtlige 34 anklagepunkter i sagen om betaling af tys-tys-penge til en pornostjerne.

Men alligevel kan Trumps kampagne grine hele vejen til banken. Siden dommen er millionerne nemlig væltet ind.

Således skal Trumps kampagne have modtaget 34,8 millioner dollar på under et døgn – det svarer til omkring 240 millioner danske kroner.

De skal hovedsageligt være kommet fra smådonorer, lyder meldingen.

Tallet skal endnu tages med visse forbehold.

Men hvis det står til troende, så vil det være det største beløb, Trump-kampagnen har indsamlet på 24 timer eller mindre.

Allerede i minutterne efter dommen var faldet torsdag aften, dansk tid, var hjemmesiden, hvor Donald Trump samler penge ind til sin præsidentkampagne, umiddelbart gået ned.

Hvad det præcis skyldtes, står ikke klart.

Fredag holdt Trump et pressemøde om sin dom. Det skete i Trump Tower på Manhattan. Foto: Spencer Platt/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Fredag holdt Trump et pressemøde om sin dom. Det skete i Trump Tower på Manhattan. Foto: Spencer Platt/AFP/Ritzau Scanpix

Men det er bestemt ikke utænkeligt, at de mange smådonorer, som har støttet den tidligere præsident de seneste 24 timer, kan være en forklaring.

Det er nemlig tidligere set, at Trump har samlet store mængder penge ind efter dårligt nyt.

Donald Trump blev torsdag aften, dansk tid, kendt skyldig i samtlige 34 anklagepunkter mod ham i sagen, hvor han stod anklaget for at have været lidt for kreativ med sin måde at bogføre tys-tys-penge betalt til pornostjernen Stormy Daniels for at tie om en affære, de to skal have haft får år tilbage.

Strafudmålingen i sagen finder sted 11. juli.

Donald Trump har dog slået fast, at han vil anke dommen.