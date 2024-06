En redning fra dansk hånd i allersidste sekund slukkede Esbjerg og Jesper Jensens Champions League-drømme.

De danske mestre tabte med blot et enkelt mål til ungarske Györi med en storspillende Sandra Toft på mål, der endte 24-23 i ungarsk favør.

Nederlaget på de yderste marginaler må ifølge B.T.s håndboldkommentator, Johnny Kokborg, især være tungt for Jesper Jensen, der forlader Team Esbjerg efter denne sæson.

»Av, av, av, et hjerteskærende nederlag for Esbjerg. Det vil hjemsøge Jesper Jensen, når han skal tænke tilbage på sin tid i klubben. For danskerne grundlagde et forrygende comeback, men mulighederne blev bare ikke udnyttet mod Györ, der havde publikum i ryggen på hjemmebane,« siger han.

Og det var ikke, fordi Esbjerg manglede store chancer for at spille sig i den forjættede Champions League-finale, de akkurat missede for tredje sæson i træk.

«Eksemplerne var mange - blandt andet Kristine Breistøls afbrænder på tomt mål med mulighed for en udligning. Jeg tror, samtlige fans’ kæber røg direkte ned i gulvet - hvad skete der lige dér?« siger Johnny Kokborg, der stadig er i chok.

Esbjerg er selvfølgelig primært ansvarlige for det skuffende nederlag, men de blev også kørt rundt i håndboldhallen af en kæmpe dansk profil.

»Sandra Toft knuste den danske drøm med redningen til allersidst og et højt niveau hele vejen igennem.«

»Hun stod i vejen for den danske Champions League-drøm, men i sidste ende kan Esbjerg kun takke sig selv for, at man igen, igen missede en finale. Den her vil gøre ondt i lang tid,« siger Johnny Kokborg.

Champions League-finalen bliver spillet søndag, og på trods af Esbjergs exit er der massiv dansk deltagelse, da Györis mulige modstandere, Metz og Bietigheim, begge har dansk islæt på holdkortet.