Obama-familien er i stor sorg.

Den tidligere førstedame, Michelle Obama, har mistet sin mor, Marian Robinson.

»Hun gik fredfyldt bort i morges, og lige nu er ved ingen af os ikke rigtigt, hvordan vi kommer videre uden hende,« lyder det sent fredag i en udtalelse ifølge Politico.

Marian Robinson flyttede med ind i Det Hvide Hus, da Barack Obama i 2009 blev indsat som præsident i USA – og hun blev hurtigt en velkendt skikkelse i Washington.

Marian Robinson blev 86 år. Foto: Al Drago/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Marian Robinson blev 86 år. Foto: Al Drago/EPA/Ritzau Scanpix

Her gik hun under tilnavnet 'førstebedstemor'.

Samtidig fik hun hverdagslivet til at fungere i Obama-familien, da hun eksempelvis dagligt fulgte præsidentdøtrene Malia and Sasha til og fra skole.

»Vi havde brug for hende. Pigerne havde brug for hende. Og hun endte med at vores klippe igennem det hele. Hun nød sin rolle som bedstemor for Malia and Sasha,« lyder det i udtalelsen fra familien.

Da Barack Obama stoppede som præsident i 2017, flyttede Marian Robinson igen tilbage til hjembyen Chicago.

Barack og Michelle Obama med døtrene Malia og Sasha samt Marian Robinson i midten af det hele. Foto: Olivier Douliery/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Barack og Michelle Obama med døtrene Malia og Sasha samt Marian Robinson i midten af det hele. Foto: Olivier Douliery/EPA/Ritzau Scanpix

Hun blev 86 år.

»Midt i vores sorg mindes vi den ekstraordinære gave, som hendes liv udgjorde, og vi vil i resten af vores forsøge at leve op til hendes eksempel,« skriver familien.