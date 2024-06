Aktivister foran Christiansborg sultestrejker for at presse regeringen til at stoppe våbeneksport til Israel.

Fem aktivister er lørdag morgen gået ind i tredje døgn i en sultestrejke foran Christiansborg. Aktivisterne kræver, at Danmark stopper al våbeneksport til Israel.

Og symptomerne fra sultestrejken er begyndt at melde sig.

Det fortæller Nicholas Nyrop Vinthen, der er en af aktivisterne.

- Vi har allesammen oplevet hjertebanken og svimmelhed, siger han.

Kravet er, at den danske regering stopper al dansk våbeneksport. Både våben og våbendele og direkte og indirekte eksport til Israel, fortæller han.

Og gruppen er villig til at gå langt.

- Vi fortsætter, indtil regeringen stopper våbeneksport til Israel. Vi er villige til at gå rigtig, rigtig langt. Hvor længe vi gør det, er en diskussion, vi tager løbende, siger han.

Nicholas Nyrop Vinthen henviste fredag på sultestrejkens andet døgn til, at sultestrejke er et redskab, der har virket før.

Han præciserer, at sultestrejken skal ses som en komponent i et samlet pres mod regeringen, der bliver presset fra flere sider.

- Regeringen bliver presset i forhold til de folketingspartier, der kalder dem i samråd og holder dem til ilden i forhold til våbeneksporten, siger han og tilføjer, at regering samtidig ser presset rundt omkring i Europa.

- Det er ikke et spørgsmål om, at det her (sultestrejken, red.) er det eneste redskab, der kommer til at rykke regeringen. Men hvis det kan være med til at rykke det sidste, så er der for os absolut det hele værd, siger han.

Aktivisterne vil være til stede ved Christiansborg alle dage fra klokken 8 om morgenen til klokken 16 om eftermiddag.

I en pressemeddelelse torsdag opfordrede aktivisterne til, at der også blev lagt pres på flere danske virksomheder, som ifølge dem bidrager til enten at producere eller eksportere våbendele til F-35 fly, der bliver brugt af Israel.

Her skriver de, at dansk udrustede F-35 fly er blevet brugt til at kaste bomber på tætbefolkede områder i den aktuelle konflikt mellem Israel og Hamas.

Aktivisterne henviser også i pressemeddelelsen til, at en hollandsk domstol i februar pålagde Holland at stoppe våbeneksport til Israel på grund af risiko for overtrædelse af folkeretten.

/ritzau/