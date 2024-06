Hun (og to de tvillingebrødre Emil og Mikkel Trier) endte som den store vinder i årets udgave af 'Forræder'.

Her afslører Melissa Bentsen, hvad der skete, da kameraet slukkede, hvordan hun undervejs afslørede den ene forræder efter den anden, og hvorfor det føltes 'fucked up', da hun endelig blev sluppet ud af TV 2s populære underholdningsprogram.

»Det var virkelig en fed følelse! Det var alt, jeg havde håbet på, men ikke turde drømme om, da jeg tog afsted,« lyder det fra den 27-årige influencer.

»Man hører jo Emil sige: 'Nu ved jeg, hvad udfaldet bliver'. Lige der tænkte jeg: 'Fuck, han er forræder!', men da han så siger, at han er loyal, faldt alle sten fra mit hjerte,« fortæller hun videre og tilføjer:

»Jeg var jo så bange for, at de havde taget røven på mig, men heldigvis var tvillingerne også loyale, og så kunne vi fejre det sammen.«

Det må have været en stor lettelse?

»Ja, helt vildt! Og man levede sig jo så meget ind i det, at det føltes som om man var med i en film, der sluttede, og så skulle vi tilbage ud i virkeligheden. Det var meget underligt.«

Hvornår gik det op for dig, at Heino Hansen måtte være den sidste forræder som skulle stemmes ud?

»Jeg vidste det på en eller anden måde bare, da han til sidst valgte Emil til våbenkammeret (Og dermed satte Melissa potentielt i fare for at ryge ud, red.).«

Hun fortsætter:

»Man ser det ikke i programmet, men Heino var den, jeg snakkede allerbedst med. Jeg tænkte derfor, at hvis han var forræderen, ville han ikke sætte mig i fare, uden at vide, at jeg ville overleve. Han ville jo have mig med i finalen, fordi han vidste, at jeg 'stolede' så meget på ham.«

Du endte med at udpege den ene forræder efter den anden i spillet. Er du generelt god til at læse folk?



»Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men jeg har altid været god til at læse mennesker. Jeg havde ikke regnet med at jeg ville være så god i spillet, men jeg tror, det var alle de andres små fodfejl, der gjorde det.«

Hun forklarer:

»Jeg ved godt, at det er en del af hans personlighed, men Anton Hjejle havde for eksempel en ekstra stor mimik. Simi Jan havde alt for mange spørgsmål, og Pernille Højmark tog jeg med i faldet, fordi jeg jo mistænkte Heino for at være forræder.«

Skrev du noter undervejs?«

»Ja, jeg havde en hel notesbog, hvor jeg løbende skrev alle resultaterne ved rundbordene ned – og førte oversigt over, hvad folk havde sagt.«

Havde du lagt en særlig taktik før du startede spillet?

»Nej, ikke andet, end at jeg havde besluttet mig for ikke at ville stole på nogen, uanset hvor gode venskaber jeg fik. Derudover ville jeg være mig selv uanset hvad. Jeg er et meget fjollet menneske og var bange for, at folk ville få et forkert indtryk af mig, men så måtte det bare briste eller bære.«

Hvad skete der efter, at I havde vundet og kameraet slukkede? Holdt I en stor fest?

»Nej, det havde jeg jo lidt håbet på, men produktionen kom bare ind i rummet og sagde tillykke. Så skulle vi optage de små bidder, hvor vi snakker om finaleafsnittet, og så pakkede vi ellers vores ting og sagde farvel.«

Det lyder kedeligt.

»Ja, jeg havde håbet på, at vi skulle feste, men det var bare ligesom, når de andre var røget ud undervejs. Så skal man bare hjem.«

Hvad skete der så?

»Det var meget fucked up. Jeg blev kørt hjem af min søster, og det var en to timers lang tur, hvor jeg græd og grinede, festede, hørte høj musik og fortalte hende alt, hvad der var sket.«

Og da du kom hjem. Begyndte du hurtigt at savne de andre?

»Ja, rigtig meget. jeg kunne sagtens være blevet derinde i længere tid, så jeg lå bare og kiggede på billeder og genlæste mine noter. Jeg ville bare tilbage.«

Hvem af de andre tog du først kontakt til efterfølgende?

»Jeg fik jo allerede afrundet og sagt tak til dem, jeg var derinde med til sidst, så jeg tog ikke rigtig kontakt til nogen. Det var mere Birgit Aaby, der straks ringede til mig for at høre om det hele.«

Hvorfor valgte du at donere din del af pengepræmien til psykiatrifonden?

»Jeg har en søster med rigtig mange diagnoser, så jeg synes, der skal mere fokus på at hjælpe folk, der har psykiske problemer. Vi vandt 183.000 kroner, og det skulle vi så dele i tre.«

Hvordan har det været at skulle holde hemmeligt, at du vandt 'Forræder'?

»Det har været meget svært. Men samtidig har folks reaktioner været fantastiske, og jeg har kun fået rosende ord af folk på gaden. Det er også alle aldersgrupper, der skriver til mig, og jeg tuder næsten hver eneste gang.«

Jeg har læst, at du er klar på at lave mere tv – og at du især er klar på at være med i 'Vild med dans', hvis TV 2 ringer igen?

»Ja, det er, der mange, der spørger mig om. Det er svært at tage stilling til lige nu, men jeg synes, det kunne være spændende. Vi må se, hvad der sker.«