Der er en rigtig god forklaring på Anders Vistisens høje fravær til møderne i Europa-Parlamentet.

Sådan lyder det nu fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.

Det siger han efter det er kommet frem, at partiets spidskandidat til EP-valget, Anders Vistisen, blot er dukket op på 10 ud af 138 mødedage i de udvalg, han er medlem af i parlamentet.

Vistisen har ellers udnævnt sig selv til 'danskernes vagthund' i Bruxelles.

Ifølge Messerschmidt giver det nemlig slet ikke mening, for Anders Vistisen bruger tid på arbejdet i udvalgene i den nuværende situation i parlamentet, hvor ID-gruppen, der primært består af partier fra den yderste højrefløj, ifølge DF-formanden bliver holdt uden for indflydelse.

»Anders Vistisen bruger sin tid fuldstændig fornuftigt. Det er mageløst hykleri at høre kritikken fra andre partier i dag. Det giver absolut ingen mening, at man bruger sin tid på et udvalgsmøde, hvor andre på forhånd har besluttet, de ikke vil samarbejde med én,« siger Morten Messerschmidt.

ID-gruppen i Europa-Parlamentet, som Dansk Folkeparti er en del af, tæller blandt andre hollandske Geert Wilders frihedsparti og franske Marine Le Pens parti, Rassemblement National.

Ifølge Morten Messerschmidt betyder det derfor, som situationen er lige nu i Europa-Parlamentet, ikke det helt store om Anders Vistisen deltager i møderne i Europa-Parlamentet.

»I stedet bruger Anders Vistisen meget tid på arbejde med at samle højrefløjen i Europa, hvor han spiller en vigtig rolle, og så er han til stede til i plenarsalen, hvor det betyder noget at være til stede,« siger han.

Hvis de her møder er helt ligegyldige, hvorfor dukker Vistisen så overhovedet op til nogen af dem?

»Det kan være fordi, han er 'rapporteur' (en slags ordfører, som får ansvar for et bestemt forslag i en gruppe i parlamentet, red.) eller lignende. Han bruger sin tid der, hvor det giver mening at kæmpe for vores politik,« siger Morten Messerschmidt.

Vistisen siger også, at medierne alligevel aldrig skriver om møderne, og det er endnu en grund til at han ikke deltager. Giver det først mening for jer at dukke op, hvis medierne skriver om det?

»Det ville da være fremragende, hvis I journalister rent faktisk interesserede jer for, hvad der foregik i parlamentet. Det er så ikke tilfældet. At tro, at deltagelse i udvalgsmøder, når man er frosset ud af andre partier er det, der er vigtigt, det giver slet ingen mening,« siger Morten Messerschmidt.

EU-ekspert og lektor ved Copenhagen Business School, Mads Dagnis Jensen, siger til TV 2, at det dog kan give mening for mindretalsparlamentarikere at dukke op til møderne for at argumentere imod eller komme med ændringsforslag.

Ville det slet ikke give mening for Anders Visisten at møde op til møderne og prøve at forhandle?

»Det er skønt, at du har så meget tiltro til vores overtalelsesevner, men vi må bare konstatere, at de andre har besluttet sig for at lukke os ude,« siger Morten Messerschmidt.