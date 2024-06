Dansk Folkepartis Anders Vistisen kalder sig selv for 'danskernes vagthund' i Bruxelles.

Men partiets spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget er samtidig suverænt den danske politiker, der dukker op til langt færrest møder i det daglige arbejde i Europa-Parlamentet.

Faktisk har Vistisen deltaget i mindre end hvert 13. udvalgsmøde i de udvalg, han er medlem af.

Det viser en opgørelse, som TV 2 har foretaget ved at gennemgå referater for møder i de EU-udvalg, danske parlamentarikere, der stiller op til genvalg, sidder i.

Til sammenligning har Venstres Morten Løkkegaard og Niels Fuglsang fra Socialdemokratiet deltaget i omkring halvdelen af møderne i de udvalg, de sidder i.

I alt har Anders Visisten været fraværende på 128 ud af 138 mødedage i de udvalg, han sidder i.

Til TV 2 forklarer EU-ekspert og professor på Københavns Universitet, Dorte Sindbjerg Martinsen, at udvalgsarbejdet en meget vigtig del af parlamentarikernes arbejde, og at man risikerer at sætte sig selv uden for indflydelse, hvis man ikke deltager.

Men det er Anders Vistisen ikke enig i. Han mener, han sagtens kan være 'danskernes vagthund' selvom han ikke dukker op til møderne.

»Jamen, udvalgsarbejde er jo ikke vigtigt,« lyder det fra Vistisen før han langer ud efter de danske medier for ikke at ville skrive om afstemningerne.

På Facebook er Anders Vistisen dog flittig til at lave opslag om arbejdet i Europa-Parlamentet.

I årets første tre måneder har Vistisen ikke været til stede på 14 mødedage i sine udvalg. Alligevel har han på 13 af mødedagene lagt opslag op om dem på sin Facebook-side.

Den 14. februar skrev Vistisen et opslag om, at det var helt forkert, at der i et af hans udvalg, LIBE, var blevet vedtaget ni migrations- og asylrelaterede retsakter.

Vistisen var ifølge referaterne dog ikke til stede til det møde, hvor der skulle stemmes om forslagene.

Anders Vististen forklarer videre til TV 2, at hans fravær fra de mange møder skyldes, at han deltager i ledelsen af ID-gruppen, som Dansk Folkeparti er medlem af i parlamentet.

Det fremgår dog ikke på gruppens hjemmeside, hvor det beskrives, at gruppen har en formand og en næstformand. Ingen af dem er Anders Vistisen.