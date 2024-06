Det tog politi og borgere omkring halvanden time at indfange 20 køer, der var endt på motorvej i Nordjylland.

Bilister, der natten til lørdag har befundet sig på Hirtshalsmotorvejen, kan have stødt på et noget uventet syn i form af omkring 20 køer.

Køerne var sluppet ud af deres indhegning og havde forvildet sig ned på motorvejen.

Det oplyser Jesper Sørensen, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Køerne befandt sig på motorvejen i nordgående retning ved Brønderslev, hvilket politiet fik anmeldelse om klokken 01.18.

Da patruljerne ankom til stedet, havde borgere i lokalområdet med fælles hjælp allerede fået de fleste af køerne bugseret til en afkørsel.

- Politiet fik også fat i en ko, som vi også får derop, og der kommer flere personer til for at hjælpe. Så får vi køerne bundet med snor, og ejeren kommer, siger vagtchefen.

Det tog ifølge Jesper Sørensen omkring halvanden time, før alle køerne var indfanget.

- Ejeren kunne så afhente sit kvæg. Han måtte køre et par gange for at få dem kørt retur, siger vagtchefen.

Alle 20 køer blev fragtet sikkert tilbage på trods af en indledende forvirring omkring en enkelt ko, der til at starte med var forsvundet i mørket.

- Der var faktisk én, som vi indledningsvis fik at vide var stukket af ud over nogle marker, og der var mørkt, men der har vi efterfølgende fået at vide, at ejeren også fået fat i den.

Politiet har ikke fået nogen anmeldelser om uheld eller større forstyrrelser i trafikken i området, lyder det.

- Men det er klart, det er ikke lige det, man forventer at møde på en motorvej, siger vagtchefen.

Præcis hvordan, det har været muligt for køerne at forlade deres indhegning, står endnu uklart. Politiet mistænker dog ikke, at der ligger en kriminel handling bag.

- Men om hegnet er væltet, eller hvad der lige er sket, det kan jeg ikke svare på.

På det sociale medie X har politiet delt et billede af de pågældende køer.

/ritzau/