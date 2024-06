En rigtig møgsag på et rigtig dårligt tidspunkt.

Sådan lyder det fra B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup efter, at Frihedsbrevet og TV 2 har kunnet beskrive, hvordan Dansk Folkepartis selvudnævnte 'vagthund' i Bruxelles, Anders Vistisen, deltager i meget få møder i det daglige arbejde i Europa-Parlamentet.

Faktisk har Vistisen deltaget i mindre end hvert 13. udvalgsmøde i de udvalg, han er medlem af.

I alt har Anders Visisten været fraværende på 128 ud af 138 mødedage i de udvalg, han sidder i.

»Det er en møgsag for ham, fordi det her er en historie, der er er til at forholde sig til - også selvom man ikke går synderligt meget op i EU-politik. Det ser bare rigtig skidt ud, at manden, der kalder sig selv for danskernes vagthund, tilsyneladende ikke gider holde øje der, hvor det foregår,« siger Henrik Qvortrup.

Anders Vistisen siger til TV 2 lørdag, at han sagtens kan være 'danskernes vagthund' selvom han ikke dukker op til møderne i samme grad som sine kollegaer.

»Jamen, udvalgsarbejde er jo ikke vigtigt,« lyder det fra Vistisen, før han langer ud efter de danske medier for alligevel ikke at ville skrive om afstemningerne.

Han siger samtidig, at han bruger meget tid på at skabe debat om EU på blandt andet Facebook.

Men her hopper kæden ifølge Henrik Qvortrup af for Vistisen.

»Det giver ingen mening. Hvis det ikke betyder noget, om han deltager i de her møder, hvorfor er det så overhovedet, at han gerne vil stemmes ind? Hvis det er fordi, han gerne vil i avisen med nogle budskaber eller det er lige så vigtigt at skrive om EU på Facebook, så kan han da bare gøre det,« siger Qvortrup.

Historierne om Visitisen kommer på et tidspunkt, hvor Dansk Folkeparti ifølge en ny måling fra Megafon ganske vist står til at få 5,1 procent af stemmerne, men ikke står til at få valgt et mandat ind, altså spidskandidaten Vistisen, fordi Dansk Folkeparti ikke indgår i et valgforbund.

Står et parti uden for valgforbund, kræver det som udgangspunkt flere stemmer på den enkelte kandidat for at blive valgt ind.

»Det begynder at se skidt ud for DF, der i målingerne lige nu ikke ser ud til at drage fordel af, at de er det mest EU-kritiske parti, man kan stemme på. Vistisen har været meget synlig i den her valgkamp, men det ser ikke ud til, at det for alvor hjælper,« siger Henrik Qvortrup.

»Dansk Folkeparti og Messerschmidt har ellers været på en opadgående formkurve. Det vil virkelig være skidt for dem, hvis det ender med, at det ikke lykkes at få valgt Vistisen ind,« siger Henrik Qvortrup.

Dansk Folkeparti står i den nyeste måling fra Voxmeter til at få 4,2 procent af stemmerne, hvis der var folketingsvalg i dag. Ved valget i efteråret 2022 fik partiet 2,6 procent.