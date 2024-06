Mindre end fire uger inden, at Jennifer Lopez skulle have stået på scenen for første gang, har hun i stedet aflyst alt.

Hendes første turné i fem år bliver alligevel ikke til noget.

»Jeg er ked af det og knust over, at lade jer det vide,« skriver den amerikanske sangerinde på sin hjemmeside med den kryptiske tilføjelse:

»I skal vide, at jeg ikke ville gøre det, hvis det ikke var absolut nødvendigt.«

Jennifer har ikke været på turne siden 2019. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Jennifer har ikke været på turne siden 2019. Foto: Angela Weiss/AFP/Ritzau Scanpix

Selv kommer hun altså ikke med nogen egentlig forklaring på, hvorfor 'This Is Me … Live'-turneen er blevet droppet.

Men på hendes hjemmeside er der sent fredag også et citat fra koncertarrangøren Live Nation:

»Jennifer holder fri for at være sammen med sine børn, sin og familie og sine nære venner,« lyder det.

Flere amerikanske medier som Variety, USA Today og TMZ skriver, at den pludselige aflysning af de mange koncerter i USA og Canada ikke nødvendigvis kommer som den store overraskelse.

Ben Affleck og Jennifer Lopez. Foto: Michael Tran/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Ben Affleck og Jennifer Lopez. Foto: Michael Tran/AFP/Ritzau Scanpix

Rygterne har gennem længere tid således svirret om Jennifer Lopez.

Eksempelvis har der været gentagne meldinger om svigtende billetsalg til turneen: I nogle byer har der været udsigt til endda rigtigt mange tomme sæder.

Allerede i sidste måned blev flere af de planlagte koncerter aflyst i stilhed.

Og så har der rygterne om forholdet til ægtemanden Ben Affleck. Er de gået fra hinanden, spørges der igen og igen. Her kan du se, hvordan Jennifer Lopez selv reagerede på et skilsmissespørgsmål forleden

Sangerinden lover dog i sin udmelding, at hun »vil gøre det godt igen«.

»Indtil vi ses igen,« lyder det.

'This Is Me … Live'-turneen skulle være begyndt 26. juni i Orlando, og den bestod oprindeligt af 36 koncerter frem til og med afslutningen i Houston 31. august.