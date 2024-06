Katastrofen er afværget! Aalborg kan kalde sig dansk mester efter en finalesejr over Fredericia.

Det havde været en fiasko af dimensioner, hvis ikke Aalborg formåede at vinde titlen mod miniputterne, og i første halvleg lignede det heller ikke, at noget skulle spænde ben for storholdet.

Ved pausen førte Aalborg med fem mål, men i anden halvleg kom de i massive problemer i Mikkel Hansens sidste kamp på dansk jord. Aalborg trak dog det længste stå og hev en sejr hjem på 27-26. Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen.

Mads Hoxer er simpelthen umulig at komme udenom.

Sikke en kamp for den 23-årige landsholdsspiller, der endnu en gang viste sig flot frem i den røde Aalborg-trøje.

Højrebacken scorede fem mål i første halvleg og fortsatte de gode takter efter pausen, hvor han scorede yderligere fire mål.

Selvom han viste lidt usikkerhed mod afslutningen af kampen, var det tydeligt, at det var en mand, der IKKE ville dele topscorertitlen med nogen andre. Bravo, Mads!

Hele Fredericias bagkæde kunne have fået titlen, for de var i perioder totalt ude at takt og formåede slet ikke at lukke af for Aalborgs offensive kræfter.

Især i Fredericias venstre side var der fuldstændig åbent, og der var Reinier Taboada altså en af de medskyldige. Heller ikke offensivt greb den cubanske venstreback chancen, og han brændte alt for mange gange.

Han spillede sig tilbage i anden halvleg, men skal man vinde over Aalborg, er der ikke plads til fejl og for mange misbrugte muligheder.

Slet ikke den kæmpe chance han havde mod slutningen af kampen, hvor han kunne have bragt Fredericia i front, men i stedet lavede angrebsfejl. Av, av, av – den vil han ærgre sig over.

Det gør næsten ondt at skrive det, men det her var Mikkel Hansens allersidste kamp på dansk jord.

Der var ingen tvivl om, at kampen betød lidt ekstra for danskeren, der efter sæsonen stopper håndboldkarrieren.

Det er en af de allerbedste håndboldspillere nogensinde, vi skal sige farvel til, men heldigvis er det ikke helt slut endnu.

I næste uge venter afslutningen på Champions League og formentlig skal Mikkel Hansen også en tur til OL i august. Men så kan vi heller ikke trække den længere, og så er det endegyldigt slut. Wauw en karriere, han kan se tilbage på.

Det var ikke mange minutter, Mikkel Hansen fik på banen, men da han fik chancen det sidste kvarters tid, var der ingen vej tilbage.

Aalborg var under massivt pres, og var flere gange foran med kun et enkelt mål.

Men så trådte Hansen i karakter og hamrede boldene i kassen, som han har gjort så mange gange før.

Sådan takker man af!

Fredericia-spillerne kan gå på sommerferie efter en flot, flot sæson.

Det kan Aalborg-spillerne dog ikke helt endnu, for i næste weekend står der en hæsblæsende Champions League-afslutning på menuen.

I semifinalen venter Magdeburg, og skulle det blive til en finaleplads møder Aalborg vinderen af den anden semifinale mellem Barcelona og Kiel.