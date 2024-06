Nedturen for bilfirmaet Fisker Inc., der har danske Henrik Fisker som administrerende direktør, bliver ved med at fortsætte.

Onsdag morgen kunne han således på et kort møde fortælle de ansatte, at der er endnu flere fyringer på vej, efter seneste fandt sted så sent som i sidste uge, og man i marts skar 15 procent af de ansatte fra.

Det fortæller fire unavngivne medarbejdere, som var med til mødet, til Business Insider.

Ifølge medarbejderne fortalte Henrik Fisker, at han ikke er direkte involveret i beslutningen om at fyre endnu flere medarbejdere. I stedet er beslutningen truffet af omstruktureringschef John DiDonato.

Fisker Inc. har i et stykke tid været på konkursens rand, og det gik kun fra ondt til værre, da et forfærdeligt regnskab fik FDM til at gå ud og advare forbrugere om at købe bilen grundet konkursfaren.

Der var ellers i sin tid stor efterspørgsel på firmaets 'Fisker Ocean'-elbil, idet hele 65.000 skrev sig på venteliste.

Men firmaet havde i første omgang ualmindeligt svært ved at levere bilen.

I februar kunne den amerikanske myndighed for trafiksikkerhed, NHTSA, så fortælle, at de havde indledt en undersøgelse af bilens sikkerhed, da flere klagede over ikke at kunne skifte til det ønskede gear.

Tidligere på året undersøgte samme myndighed bilen for angivelige bremseproblemer.

Hos Fisker Inc. selv har man tidligere slået fast, at man vil kæmpe mod konkursen til det sidste.

»Vi er her for at blive, uanset nejsigerne. Vi ved, at vi har et konkurrencedygtigt produkt, og at den etablerede branche ikke synes om det, og det er okay,« har det tidligere lydt.