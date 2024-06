Peter Ankersen skifter til FC Nordsjælland på en fri transfer. Han har lavet en toårig kontrakt.

Peter Ankersen har lavet en toårig kontrakt med FC Nordsjælland.

Det skriver klubben lørdag på sin hjemmeside.

Den 33-årige højreback kommer til fra FC København, som han har kontraktudløb med denne sommer.

- Først og fremmest har jeg valgt at tage hertil, fordi jeg anser FC Nordsjælland som en klub, der kæmper med om titlerne. Det har vi set de seneste år, og jeg har selv oplevet dem som en modstander, der er rigtig svær at spille mod, siger Ankersen til FC Nordsjællands hjemmeside.

Han har erfaring fra blandt andet 264 superligakampe og skal dele ud af sine tidligere oplevelser.

- Jeg kan godt lide projektet, og det har tændt mig at kunne få en rolle, hvor jeg kan give noget videre til en masse unge og talentfulde spillere.

- Så jeg glæder mig rigtig meget til at bruge min erfaring og forhåbentlig inspirere andre mennesker, samtidig med at jeg selvfølgelig skal bidrage på banen fra dag et, siger Ankersen.

Ankersen opnåede tidligere i karrieren 27 kampe for det danske A-landshold. Han har også været på udlandsophold hos Salzburg, Genoa og Rosenborg.

Størstedelen af karrieren er dog foregået i FCK, hvor han har opnået 285 kampe i alle turneringer. Blandt andet tilkæmpede han sig en startplads i slutningen af den forgangne sæson, hvor det blev til i alt 34 kampe.

Ankersen fik sit gennembrud og opnåede 71 kampe for barndomsklubben Esbjerg, inden han drog videre i karrieren.

/ritzau/