Nummeret handler, ifølge manden, der har lavet det, om 'en fantastisk, stor og intens følelse, som binder mennesker sammen'.

Men det er Oktoberfest ligeglade med.

Gigi D'Agostinos hit 'L'amour toujours' har siden sin udgivelse i 1999 fyldt dansegulve verden over, men nu er den kommet i fokus på en helt anden måde.

For da en flok unge tyskere holdt ferie på øen Sylt og valgte at synge en sang om, at Tyskland er for tyskerne, mens en af dem holdt to fingre til læben i det, der er blevet tolket som et symbol på Adolf Hitlers overskæg, skete det på melodien fra 'L'amour toujours'.

Og ifølge The Guardian er det ikke første gang, at dette sker. Der har blandt andet været videoer på TikTok.

Derfor vil Oktoberfest og andre store events i Tyskland tage konsekvensen og forbyde sangen.

»Vi vil forbyde den, og vi kommer til at gøre det,« siger chefen for Oktoberfest, Clemens Baumgärtner.

»Der er ikke plads til højreekstremistisk lort på Oktoberfest.«

Tysklands kulturminister, Claudia Roth, mener dog, at det er den forkerte vej at gå.

Det forklarer hun i en officiel udtalelse, hvor hun blandt andet siger, at arrangørerne skal uddanne deres personale og gøre dem bevidste om, at der er en nultolerancepolitik over for alle racistiske, menneskefjendske og nazi-forherligende udsagn.

»Gigi D'Agostino kan gøre noget ved, hvordan denne sang på værste tænkelige måde bliver misbrugt og fordrejet i vores land af folk med højreekstremistiske og antidemokratiske holdninger,« slår hun fast.

Den unge mand fra videoen på Sylt har været ude at beklage efter mange voldsomme reaktioner.

Blandt andet fra Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, der kaldte videoen for 'modbydelig og uacceptabel'.