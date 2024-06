Kim Jong-un kiggede ikke bare på. Han dirigerede affyringerne.

For Nordkorea har gennemført en test, hvor 18 ballistiske kortdistancemissiler er blevet sendt afsted.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

På billeder, der fredag er blevet frigivet af det statskontrollerede nordkoreanske nyhedsbureau KCNA, kan man se alle 18 missiler blive affyret på samme tid på en ukendt sted i Nordkorea.

Her ses de 18 missiler blive affyret på samme tid fra mobile affyringsramper. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses de 18 missiler blive affyret på samme tid fra mobile affyringsramper. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

I en udmelding fra det nordkoreanske regime lyder det, at affyringerne af de mange missiler skal vise landets vilje til at indlede et forebyggende angreb mod »gangsterregimet« i nabolandet Sydkorea.

Landets leder, Kim Jong-un, opfordrede samtidig til, at landets atomberedskab skal være klar til at tage initiativet i tilfælde af krig.

På billederne fra KCNA kan man altså også se ham være til stede nær de mobile affyringsramper.

Ifølge Reuters er der tale om såkaldte KN-25-missiler, der ifølge tidligere nordkoreanske udmeldinger kan udstyres med taktiske atomvåben.

Her slår missilerne ned på en lille klippeø. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her slår missilerne ned på en lille klippeø. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

I Sydkorea har man også registreret affyringerne.

Herfra lyder det, at de blev sendt til vejrs fra den nordkoreanske østkyst – og at man betragter testen som »en tydelig provokationer, der truer freden på den koreanske halvø«.

Fra sydkoreansk side vurderes det videre, at der også kan være tale om en fremvisning i forhold til potentielle købere af missilerne, eksempelvis Rusland.

KCNA melder, at missilerne helt som planlagt ramte en lillebitte klippeø 365 kilometer fra kysten. Det er der også billeder af.