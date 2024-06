Mandag morgen skulle Mille Oestrich til ørelæge med sin Cerebral parese-diagnosticerede søn Malthe, der sidder i kørestol.

Den kørte hun op til Valby Station og hen mod elevatoren, der skulle sænke de to ned på spor 3. Men så opdagede hun skiltet.

»Elevatoren er ude af drift. Forventet i drift den 10. juni 2024.« stod der.

Slukøret og frustreret måtte moderen aflyse tiden hos øjenlægen og gå hjem igen.

Nu tænker du måske, at Mille Oestrich blot var drønuheldig denne mandag morgen, men det er langt fra tilfældet.

Sagen er nemlig den – kan B.T. fortælle – at flere af DSB's elevatorer i hovedstadsområdet ofte går i stykker, og at statsvirksomheden er ualmindeligt lang tid om at få dem repereret.

Milles søn Malthe, der er diagnosticeret med Cerebral parese Foto: Emma Hougaard Vis mere Milles søn Malthe, der er diagnosticeret med Cerebral parese Foto: Emma Hougaard

DSB har en underkategori på deres hjemmeside, hvor man kan se, hvilke elevatorer der lige nu er ude af drift.

Da B.T. onsdag morgen tager et kig på siden, er der 11 – herunder de to på Valby Station – elevatorer, som ikke er mulige at benytte sig.

Ved hjælp af internetsiden Wayback Machine, der gemmer tidligere versioner af hjemmesider, kan B.T. ligeledes konstatere, at der det seneste cirka halvandet år har været store problemer med elevatorerne.

Eksempelvis var der en tilfældig dag i april 2023 hele 13 elevatorer ude af drift. To af dem var de samme, som lige nu er defekte på Valby Station.

Sådan så siden ud en dag i april 2023. Vis mere Sådan så siden ud en dag i april 2023.

Det betyder altså, at gangbesværede pensionister, forældre med barnevogne og altså mødre med handicappede børn er efterladt med trapperne.

»Det er helt åndssvagt. Lige nu er elevatoren til spor fem på Valby Station ude af drift, og det har den været to måneder. De bliver ved med at forlænge tidsfristen med to uger. Og i går døde elevatoren til spor 3 og 4. Så lige nu er der én ud af tre, der virker,« fortæller Mille Oestrich onsdag.

Og det er en gigantisk frustration for den 42-årige mor, der er afhængig af elevatorer, når hun er med sin søn på tur.

»Det sker alt for ofte. Det seneste år kan jeg ikke tælle på én hånd, hvor mange gange jeg er kommet op til en defekt elevator. Og de bliver ved med at udskyde datoen, hvor den skal være klar. Det er under al kritik,« siger hun og fortsætter:

»Min søns elektriske kørestol er så tung, at den ikke kan bæres ned eller op, så enten må vi finde en bus eller tage hjem. I flere tilfælde har vi måttet aflyse aftaler og tage hjem.«

Den 42-årige mor er dog bestemt ikke den eneste, som er træt af Valby Stations - og andre DSB-stationers - mildest talt utilregnelige elevatorer.

Således finder man nemt opslag på de sociale medier, hvor de lange nedetider kritiseres.

Et eksempel er Facebook-siden 'S-tog drift'.

Her blev der i november 2020 skrevet et opslag om den pågældende dags elevatordrift på s-togs-stationerne på Sjælland.

I den forbindelse skrev en anonym kvinde følgende kommentar:

»Den på Valby har været i udu i over en måned. Den går tit i stykker, og hver gang går der LAAANG tid, før den virker igen.«

Det er altså over fire år siden, og det er stadig de samme tilstande.

Men ifølge DSB er forklaringen ganske simpel.

»Først vil jeg beklage og sige, at vi er meget kede af det her, fordi DSB jo skal være for alle. Når det så er sagt, så har vi en udfordring med, at vores leverandører har svært ved at skaffe reservedele i god tid. En gang imellem skal reservedelen også specialfremstilles, fordi elevatorerne er så gamle,« udtaler Lars Gøtke, der er underdirektør i DSB Ejendomme.

Det her har jo været et problem længe, og ofte er elevatorerne nede i flere uger eller måneder. Kunne man ikke sørge for at købe et større parti af de her reservedele ind?

»Åbenbart ikke. Det er en diskussion, som vi har med vores leverandør. Nu har vi besluttet, at vi kigger ind i et moderniseringsprogram, så de her elevatorer på Valby Station bliver mere driftsikre.«

Hvornår kommer det til at ske?

»Jeg har ikke datoen på det. Det bliver i indeværende år.«

