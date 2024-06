Onsdag fandt mange Tour-glade danskere smilet frem, da B.T. kunne fortælle, at Jonas Vingegaards kamp mod uret går over al forventning.

Den dobbelte Tour-vinder er taget til franske Tignes for at træne i højderne frem mod Tour de France, knap to måneder efter det voldsomme styrt ved Baskerlandet Rundt.

Selvom stjernens deltagelse i verdens største cykelløb stadig er tvivlsom, vakte den optimisme rundt i det danske cykellandskab – men mindre hos Bjarne Riis.

For Vingegaards mandskab Visma-Lease a Bike har meldt ud, at danskeren kun kører Touren, hvis han er 100 procent klart. Og det tror Riis ikke kan lade sig gøre.

Hvad siger du til det seneste nye omkring Jonas Vingegaard?

»Det bliver mere og mere spændende. Det er positivt, at han ikke bare cykler, men er på decideret træningslejr. Efter Mallorca har de vurderet, at han kan træne mere intensivt.«

»Han er nødt til at kunne tage på træningslejr med resten af holdet (håbet er, at han kan træne med holdet om ti dages tid, red.), nødt til at være i stand til at lave kapacitetstræning nu og bygge på sin form, hvis han vil til Touren.«

Er du optimist?

»Jeg ved det ikke, for vi ved ikke, hvor han præcis står henne. Det fortæller Visma ikke. Det væsentlige er, at han kan træne styrke og begynder at have styrke i musklerne og i kroppen, så han kan træne de styrketræningsintervaller, der nu skal til.«

»Derudover er det vigtigt, at hans lungekapacitet er intakt og ved at være der, hvor den skal være. Så han kan begynde at gå dybt. Kan han holde til at lave specifikke intervaller, så kan det gå meget hurtigt for ham. Spørgsmålet er, hvor han er i den proces. Hvis det først er noget, han kan begynde med om 14 dage-3 uger, så kan han ikke forvente at være 100 procent.«

»Men jeg vil næsten sige, at uanset hvad skal vi ikke forvente at se ham 100 procent klar, når han først begynder at træne rigtigt nu. Det er meget ambitiøst. Men det er et godt tegn, at man kan se hans enkeltstartscykel på billedet, Visma har delt. Det betyder, at han kan køre på den.«

Tror du, han bliver klar til Tour de France?

»Umiddelbart nej. Jeg tror, det bliver svært for ham at blive 100 procent klar, men han er så vanvittig god, den knægt. Han har jo en vilje og en evne til at forbedre sig, som kun de færreste har.«

»Jeg vil selvfølgelig gerne se ham til start. Jeg kender ikke Vismas intentioner, og hvor meget de tør satse i forhold til, hvor mange procent Jonas kan være bagud ved Tour-starten. Som sagt tror jeg ikke på, at han bliver 100 procent klar. Det havde krævet, at han kører Dauphiné og haft alle de rigtige forberedelser og træninger. Det sker jo ikke.«

»Jeg ved ikke, om jeg skal kalde det arrogant – at man siger, at man ikke stiller op for at blive nummer to. Jeg ser, at Jonas har brug for at køre Touren for at være fit for fight. For mig at se ville det stadig være en kæmpe sejr at køre top 5. Han har også brug for at komme tilbage i forhold til resten af sæsonen.«

»Jeg synes, at den rigtige holdning ville være at sige: ‘Fint nok. Han mangler nogle procenter, men lad os se, hvad vi kan lave af ravage alligevel.’«

Hvad siger din mavefornemmelse?

»Det er ikke et spørgsmål, om han kan nå til start i god form. Spørgsmålet er, hvor god han er i forhold til de andre. At køre top 5-10 stykker er ikke det samme som at køre lige op med Pogacar. Der er et skridt mere. Pogacar er meget bedre end alle andre. Jonas kan sagtens vinde Touren uden at være 100 procent mod de øvrige – men ikke mod Pogacar.«

Så du opfordrer Vingegaard til at køre Touren, selvom han ikke er 100 procent klar?

»Jeg synes det kunne være charmerende og respektfuldt. Han skal ikke køre for at få respekt, det er ikke det, det drejer sig om. Alligevel skader det ikke. Når han stiller til start, forventer jeg ikke, at han skal vinde. For jeg ved, hvor god du skal være for at slå Pogacar. Du skal være rigtig god. Selv den bedste udgave af Vingegaard ville få kamp til stregen mod den Pogacar, vi ser i dag.«

Visma har været meget sparsomme med informationer omkring Jonas. Havde du håndteret det på samme måde, hvis du var holdejer?

»Jeg ville nok have gjort tingene anderledes på nogle områder. Derfor kan man stadigvæk beskytte ham. Der sidder mange fans, der godt vil høre mere, og man kunne godt dele noget mere uden at røbe nogen hemmeligheder.«

