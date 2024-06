Salget af elbiler er braget frem i de seneste par år, og i dag har branchen nået endnu en milepæl.

Vi er nemlig nu i en situation, hvor der i løbet af den seneste måned er solgt cirka lige så mange elbiler som alle andre drivlinjer til sammen.

Ud af et samlet bilsalg i maj på 14.572 personbiler er 7.241 elbiler, viser nemlig nye tal, som De Danske Bilimportører har udgivet lørdag morgen.

Og det udløser jubel i branchen:

»Vi kan se, at danskerne lige nu har stor appetit på nye biler, for der var igen i maj måned fart på bilsalget. Det er positivt, at 2024 kan holde trit med 2023, og vi spår, at 2024 bliver et godt bilår,« siger Mads Rørvig, som er administrerende direktør for De Danske Bilimportører.

Også hos FDM glæder man sig over udviklingen.

»Det går rigtig godt med udviklingen, og at vi er på 50 procent, er en flot milepæl,« konstaterer forbrugerøkonom hos FDM, Ilyas Dogru.

»Vi må sige, at de længe ventede modeller, prisnedsættelser, opdaterede modeller samt gode privatleasingtilbud bidrager til, at godt hver anden bil, som danskerne fik leveret var elbiler,« siger han.

Ilyas Dogru konstaterer, at salget af elbiler er oppe med 17,9 procent i maj i forhold til samme måned i 2023.

Og han peger desuden på, at der i 2024 er sket en større vækst i antallet af brugtimporterede biler fra især Tyskland, og også her udgør elbiler en stor del.

Mads Rørvig gentager i forbindelse med offentliggørelsen af de nye tal en besked til politikerne i Danmark om, at de gode resultater ikke må føre til forringede skatte- og afgiftsvilkår for elbilerne.

»Elbilerne fylder markant mere i bilsalget, og den grønne omstilling af bilparken er i fuld gang. Samtidig må det ikke blive en sovepude – for omstillingen til elbiler kræver de rigtige politiske forudsætninger,« siger han.

»Blandt andet er det helt afgørende for elbilernes indtog, at afgifterne holdes i ro,« advarer Mads Rørvig.

Den seneste opgørelse fra bilstatistik.dk viser, at der i dag kører flere end 240.000 elbiler rundt på vejene i Danmark.

Natten til fredag satte Tesla prisen voldsomt ned på både Tesla Model Y og Model 3, og dermed slår elbilgiganten tilbage mod rivalerne efter et faldende salg.

Men hvad betyder det? Hvorfor gør de det? Det taler vi om i en helt frisk udgave af Spar Kassen, som du kan høre på Apple eller Spotify – eller lige her: