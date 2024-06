Han sagde det. Og det blev filmet.

En tidligere producer fra det ekstremt populære tv-show 'The Apprentice' anklager nu Donald Trump for at have brugt n-ordet om en sort deltager i forbindelse med optagelserne.

Det skriver Bill Pruitt i et indlæg hos mediet Slate.

Her lyder det, at Donald Trump om deltageren Kwame Jackson under optagelserne af finaleafsnittet af første sæson i 2004 skulle have sagt:

»But, I mean, would America buy a n— winning?«

På dansk kan det løst - uden brug af n-ordet - oversættes til: »Men, jeg mener, vil USA købe en sort vinder?«

Donald Trump var i en årrække vært på 'The Apprentice', hvor han skulle hyre eller fyre potentielle 'lærlinge', der kæmpede for at stå tilbage som den heldige vinder.

Millioner og atter millioner af tv-seere så med hver uge.

Donald Trump (tv.) i forbindelse med optagelserne af 'The Apprentice' i 2004. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Det var i det program, at Donald Trump blev ekstra berømt for sin brug af udtrykket: »You're fired.«

Bill Pruitt var producer på de første sæsoner, og som han skriver i sit indlæg, underskrev han dengang en fortrolighedsaftale, som dog nu er udløbet.

»I 20 år kunne jeg ikke sige, hvad jeg så den tidligere præsident gøre under optagelserne til det show, der ændrede alt. Det kan jeg nu,« lyder det.

Han fortæller, at Donald Trump skulle have brugt den racistiske beskrivelse af deltageren Kwame Jackson i forbindelse med en vurdering af en hans præstation i finaleprogrammet.

Ifølge CNN er det ikke første gang, at Donald Trump beskyldes for at have brugt n-ordet i forbindelse med 'The Apprentice'.

I 2018 sagde den tidligere deltager Omarosa Manigault Newman det samme: At hun havde hørt optagelser, hvor det skulle være hørbart.

Dengang reagerede Donald Trump på beskyldninger via det sociale medie X.

»Jeg har ikke det ord i mit ordforråd og har aldrig haft det,« skrev han her.

Hans talsmand Steven Cheung siger i dag om de nye beskyldninger til CNN:

»Det er en fuldstændig opdigtet lortehistorie, der tidligere har været fremme. Ingen tog det seriøst dengang, og det samme gælder igen, fordi det er 'fake news'.«

Det endte med at være (den hvide) deltager Bill Rancic, der vandt første sæson af 'The Apprentice'.

