Det betød en brat afslutning på Jon Benjamins diplomatiske karriere, da han vendte sig om i bilsædet.

For i hænderne holdt han en automatriffel, som han rettede mod en af sine ansatte i det, der skulle være ment som en joke. Se øjeblikket øverst i artiklen

Men ifølge flere britiske medier som The Guardian og Sky News var Jon Benjamin dermed færdig som britisk ambassadør i Mexico.

Fyringen er tilsyneladende sket i stilhed tidligere i maj uden de store udmeldinger fra de britiske myndigheder.

Men adspurgt om episoden lyder det nu:

»Vi er opmærksomme på hændelsen og har truffet passende foranstaltninger. Hvor end der opstår interne problemer, har vi robuste HR-procedurer til at løse dem.«

Af Jon Benjamins egen LinkedIn-profil fremgår det videre, at han har været britisk ambassadør i Mexico fra 2021-24.

Han har tidligere i flere årtier haft diplomatiske poster i en række lande som Chile, Ghana, Týrkiet, Indonesien og USA.

Det var under et besøg i de mexicanske – og narkovoldsplagede – stater Durango og Sinaloa, at Jon Benjamin pludselig fik lyst til at lege med automatriflen.

Hele optrinet blev filmet, og klippet har siden floreret på sociale medier, hvor man tydeligt ser ambassadøren pege våbnet mod en sløret person, der tydeligvis vinker afværgende med armene.