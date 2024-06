København er havnet i godt selskab. Byen er nemlig på listen over de 20 byer i hele verden, hvor det er bedst at spise.

Det er rejsemagasinet Time Out der har kåret de byer, hvor beboerne mener, at man spiser bedst til en rimelig pris.

»Listen er en fejring af den kulinariske kultur i hele verden. Uanset om du er til high- end fine dining eller billige gadekøkkener, så er dette de allerbedste byer at spise og drikke i lige nu,« skriver magasinet.

For at finde frem til de tyve byer har magasinet bedt lokale om at anbefale:

De restauranter, turister bør besøge i deres by.

De retter, de bør spise.

De steder, hvor pris og kvalitet hænger bedst sammen.

Hvad skal man så spise, når man er i København? Svaret er smørrebrød. Foto: Liv Latricia Habel Vis mere Hvad skal man så spise, når man er i København? Svaret er smørrebrød. Foto: Liv Latricia Habel

København bliver fremhævet for sine gourmetrestauranter og sine mange bagerier.

Desuden bliver hovedstaden kaldt ‘et knudepunkt for det nye nordiske køkken’. København er i øvrigt den eneste nordiske by, der har fået plads på listen.

At vi så ender på tyvendepladsen ud af tyve er mindre vigtigt.

De tre første pladser på madpodiet indtages af Napoli i Italien, Johannesburg i Sydafrika og Lima i Peru.

Samlet set bliver de københavnske restauranter fremhævet for deres 'fokus på sæsonbestemte, lokale råvarer'.

Når det kommer til, hvad man så skal spise under et besøg i byen er anbefalingen: Smørrebrød.

Her spiser man bedst Napoli, Italien Johannesburg, Sydafrika Lima, Peru Ho Chi Minh City, Vietnam Beijing, Kina Bangkok, Thailand Kuala Lumpur, Malaysia Mumbai, Indien Dubai, Forenede Arabiske Emirater Portland, USA Liverpool, England Medellín, Colombia Sevilla, Spanien Porto, Portugal Marrakesh, Marokko Lyon, Frankrig Sydney, Australien Montreal, Canada Osaka, Japan København, Danmark

