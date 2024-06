Der var en stor tydelig elefant i rummet, da FC Københavns sportsdirektør, Peter Christiansen, mødte pressen efter klubbens playoff-triumf mod Randers.

FCK har tidligere på ugen meldt ud, at man er i forhandlinger med en klub – ifølge Bold, Wolfsburg – men sportsdirektøren var mildt sagt ikke meget for at røbe noget efter opgøret.

»Jeg har det fint. Jeg har kun fokuseret på den her kamp sammen med drengene og Neestrup – det har haft mit fulde fokus,« snærer FCK-bossen, der tydeligt var træt af hele tiden at skulle forholde sig til det mulige skifte.

Men om han ville det eller ej, så var det dét, de fremmødte journalister var troppet op for at blive klogere på.

En journalist spurgte derfor, hvordan det var, at der var interesse i ham fra udlandet.

»Jamen, jeg har ingen kommentar til det. Det er det, vi har sagt, og det holder vi fast i. Så må vi tage det derfra,« lød det fra FCK-bossen, der i forlængelse heraf med et glimt i øjet kaldte det journalistiske niveau i rundkredsen omkring ham for lavt.

Til gengæld røbede han en smule om, hvad han synes om timingen af udmeldingen fra klubben, der kom inden skæbnekampen fredag.

»Det er klart, at jeg synes, vi skal prøve at holde al uro og alt udefrakommende, der kan forstyrre klubben, på et minimum. Jeg synes ikke, det er perfekt, men nu er den ude, og jeg synes, klubben har gjort det rigtige ved at sige, interessen er der,« siger han.

Om det bliver med Peter Christiansen ved roret eller ej, skal vise sig i den nærmeste fremtid, men sikkert og vidst er det, at FCK bookede en billet til kvalifikationen i Conference League i den kommende sæson med sejren over Randers.

