Clara Tauson kværnede sin australske modstander, Daria Saville, da hun smadrede sig videre til anden runde af den store WTA 1000-turnering i Rom med cifrene 6-2, 6-3.

Meget tyder på, at det kan blive nogle rigtig sjove dage i det italienske for den unge dansker. Læs herunder hvorofor, hvor du får B.T.s dom over Clara Tausons præstation:

Der er meget få spillere på WTA Touren, der kan se så uimponeret og rolig ud, når Clara Tauson spiller fantastisk og smasker den ene vinder afsted efter den anden - og samtidigt krydre det med et servees i ny og næ.

30-årige Daria Saville havde ikke meget at komme med mod den slagkraftige dansker, og det var bestemt ikke til at se, at der er få pladser til forskel mellem de to spillere på verdensranglisten.

Det er nok at vove pelsen lidt for meget ved at sige, at Clara Tauson kommer til at gå langt i den kæmpe tunering i Rom, men med spillet hun leverede i dag, kan det blive nogle rigtig sjove dage for unge dansker i den italienske hovedstad.

Med kvalifikationskampene regnet med, har Tauson allerede været ude i tre kampe og har døjet en del med skader på det seneste. Derfor krydser vi alt, hvad der krydses kan for, at hendes krop restituerer godt og hun ikke har smerter at døje med.

Det er ufattelig vigtigt, at Clara Tauson henter godt med ranglistepoint i en turnering som den her, hvor der virkelig er meget at komme efter.

Især med det i mente, at Tauson ikke vil være langt fra en direkte plads i de helt store turneringer, hvis hun kravler lidt op ad verdensranglisten.

Lige nu er hun nummer 78 i verden, så at gå langt i Rom vil rykke en del på det.

Tauson selv har dog inden kampen fortalt til TV 2, at fokusset for hende lige nu bare er på at spille tennis.

Det var simpelthen ikke en WTA 1000-turnering værdig de tilskuerforhold, som Tauson og Saville spillede under.

Til den ene side var der 20-30 plasticsæder, som alle var tomme. Lige bag ved dem var der lidt byggerod og et stort hegn, som adskilte banen fra en trafikeret vej, hvor der fræsede den ene bil forbi efter den anden. På den anden side sad der dog 80-90 tilskuere og nød kampen i det solbeskinnede Rom.

Clara Tauson lod sig heldigvis ikke påvirke af de ydmyge rammer, hvor den unge dansker suverænt smadrede sig vej til anden runde.

De spøjse forhold blev ikke bedre af, at der fløj en masse små hvide flager af noget, der kunne ligne lidt blade fra et blomstertræ eller frøene fra en mælkebøtte. Tauson blev noget forstyrret af det, når hun skulle serve og stod flere gang og prøvede at vifte det væk. På samme tidspunkt leverede hun et servees, som meget godt beskrev Clara Tausons høje koncentrationsniveau i kampen.

Der er rigtig gode muligheder for, at Clara Tauson kan spille sig i tredje runde i Rom.

I anden runde venter nemlig den 25-årige russer Anna Kalinskaya, som er nummer 26 i verden.

Russeren har ikke vist storform på det seneste, og hun fik kun én enkelt kamp på grusset i Madrid, hvor hun fik tæv af verdens nummer 114.

Hvis Clara Tauson spiller, som hun gjorde i dag, kommer hun til at besejre Anna Kalinskaya - det er der ingen tvivl. Problemet kan opstå ved, at Tauson nu allerede har spillet tre kampe i Rom, hvor russeren først træder ind i turneringen nu med helt friske ben.