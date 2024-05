Hungersnød, massemigrering, konflikter, naturbrande og oversvømmelser.

Det er den virkelighed nogle af verdens førende klimaforskere mener, at vi kun kommer til at se mere af i fremtiden.

Det skriver The Guardian ud fra en ny undersøgelse.

En undersøgelse, hvor knap 80 procent af de adspurgte klimaforskere fra IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, red.) forudser, at de globale temperaturer vil stige til mindst 2,5 grader i dette århundrede.

Næsten halvdelen af klimaforskerne forventer, at den vil stige til mindst tre grader. Kun seks procent tror på, at den globale temperatur vil holde sig på under 1,5 grader.

»Myndigheder vil blive overvældet af den ene ekstreme begivenhed efter den anden. Fødevareproduktionen vil blive forstyrret. Jeg kunne ikke have en større fortvivlelse over fremtiden,« siger Gretta Pecl fra universitetet i Tasmanien, til mediet.

Under klimatopmødet i Paris i 2015 aftalte verdens lande, at man skulle holde den globale temperatur på 1,5 grader for at undgå de værste klimaforandringer.

Taler den nye undersøgelse sandt, ser det dog ud til at være et urealistisk mål.

Voldsomme oversvømmelser har ramt flere dele af verden de seneste år. Her i Italien tilbage i foråret sidste år. Foto: Luca Bruno/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Voldsomme oversvømmelser har ramt flere dele af verden de seneste år. Her i Italien tilbage i foråret sidste år. Foto: Luca Bruno/AP/Ritzau Scanpix

Klimaforandringerne har allerede vist sig globalt – som lokalt.

I Danmark mærkede vi dem for eksempel i slutningen af sidste år, hvor en stormflod forårsagede store ødelæggelser i dele af landet.

Og globalt så vi sidste sommer, hvordan ekstreme hedebølger i blandt andet Nordamerika, Europa og i Kina fik katastrofale konsekvenser i form af voldsomme skovbrande, vandmangel og hedeslag på tværs af kloden.

Konsekvenser, forskere konkluderede kom som følge af menneskeskabte klimaforandringer.

Globalt lukker man ikke øjnene for klimaforandringer og de katastrofale følger det kan få for menneskeheden.

Både Europa og USA har for eksempel vedtaget en historisk ambitiøs klimaplan, mens flere lande, herunder især Kina, har fokus på at udnytte vedvarende energi, skriver DR.