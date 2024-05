Sveriges svar på DR, SVT, konstaterer, at der i starten af ugen har været mere politi end fans i Malmøs Eurovision-fanzone.

Da B.T. onsdag middag besøger fanområdet, der ligger i 'Folkets park', fortæller Hannes, der har opstillet en fiske-foodtruck, at han er optimistisk for sit salg, men at situationen ikke er for god med de politiske spændinger.

Hannes, der har fiskebutikken 'Fisky Business', har haft sin foodtruck stående i fanzonen siden lørdag.

Han fortæller, at de var lidt bekymrede for salget de første tre dage, men tirsdag eftermiddag før den første Eurovision-semifinale kom der ved 16-tiden pludselig gang i butikken.

Fiskehandleren Hannes i Malmø. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Fiskehandleren Hannes i Malmø. Foto: Kristian Dam Nygaard

»Der solgte vi på tre-fire timer mere, end vi gjorde de første tre dage. Så jeg er ret optimistisk for resten af ugen. Jeg havde helt sikkert højere forventninger, men det skal nok gå,« lyder det fra fiskehandleren.

Der har jo været en masse snak om den politiske situation med Israels deltagelse i Eurovision. Har du mærket noget til det?

»Ja, helt sikkert. Jeg er ret sikker på, at folk ikke har lyst til at tage herhen på grund af Israels krig i Palæstina, og det forstår jeg. Det er ikke en god situation. Hvis jeg var chef for EBU (European Broadcasting Union, red.) ville jeg nok heller ikke lade dem konkurrere. Men det er jeg ikke.«

Han fortsætter:

»Men vi taler selvfølgelig med folk. Jeg har en masse venner i Malmø. Min familie bor i området. Og folk har ikke lyst til at støtte det. Det føles forkert. De kan godt lide Eurovision, men det føles akavet for dem at være her. Fordi de gerne vil tage stilling til det.«

Er de bekymrede for sikkerheden?

»Nej, det tror jeg ikke. Det var de måske i begyndelsen, men jeg vil sige, at Malmø formentlig er den sikreste by i Sverige for tiden, fordi vi har en politibetjent pr. person. Så jeg tror ikke, de bekymrer sig.«

Han tilføjer:

»Vi var nok lidt bekymrede, indtil vi ankom og så det. Bare da vi skulle ind (med foodtrucken i fanzonen, red.) var det svært. Vi fik undersøgt vognen, vores lommer og det hele. Så jeg tror ikke, folk bekymrer sig. Og dem, der føler sig usikre, har formentlig ikke været her og set sikkerheden, som de har her.«

