Borgerne i den svenske by Malmø fik tidligere på dagen noget af et syn at se.

For gennem byen kom pludselig tolv politibiler og seks motorcykler kørende, mens en helikopter hang i luften over kortegen.

Med sig bragte de ifølge Aftonbladet en helt særlig person.

Ikke en prominent politiker eller en verdensleder. Men derimod den israelske deltager under dette års Eurovision.

Israels deltager Eden Golan optræder med sangen 'Hurricane' i semifinalen torsdag aften.

Den 20-årige Eden Golan bliver vogtet af et større sikkerhedsopbud, mens hun deltager i konkurrencen - blandt andet på den kritik, som både hun og hendes land er blevet mødt med på grund af krigen mod Hamas i Gaza, hvor titusindvis af civile meldes at være blevet dræbt.

Man tager derfor ikke nogen chancer, når det kommer til sikkerheden for sangeren, som til israelske medier tidligere har fortalt, at hun har modtaget dødstrulser.

Derfor krævede det ifølge Aftonbladet en større sikkerhedsoperation at få hende fra hotellet, hvor hun bor, og hen til Malmö Arena, hvor konkurrencen afholdes.

Ifølge det svenske medie var der også opsat et afspærringshegn foran indgangen til Eden Golans hotel, ligesom der holdt tungt bevæbnet politi til alle sider.

Den israelske efterretningstjeneste var også på stedet, ligesom der var israelske vagter, skriver Aftonbladet.

Mens sangeren blev kørt afsted mod arenaen, blev flere veje også spærret, så sikkerhedskortegen kunne bevæge sig hurtigt, lyder det.

Eden Golan skal optræde med sangen 'Hurricane' i den anden semifinale under Eurovision. Den går i gang klokken 21 torsdag aften.

