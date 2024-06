Joe Biden tager en lille føring i meningsmåling, efter at Trump er blevet kendt skyldig i fusk med bogføring.

USA's præsident, Joe Biden, fører fredag aften meningsmålingerne med omkring to procentpoint over den republikanske præsidentkandidat Donald Trump i valgkampen forud for præsidentvalget i november.

Det viser en meningsmåling foretaget af instituttet Ipsos, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meningsmålingen er blevet bragt af Reuters fredag.

De adspurgte har svaret på undersøgelsen, kort efter at Trump torsdag ved en domstol i New York blev dømt skyldig i sagen om tys-tys-penge.

Han blev dermed den første amerikanske ekspræsident nogensinde, som er blevet dømt skyldig i en straffesag. Han kan stadig anke skyldkendelsen.

Omkring 41 procent af de registrerede vælgere i meningsmålingen siger, at de vil stemme på Biden, hvis præsidentvalget blev afholdt i dag. 39 procent pegede i stedet på Trump.

Samtidig meldte omkring 20 procent af vælgerne i meningsmålingen, at de endnu ikke har fastlagt sig på en kandidat, at de sandsynligvis vil stemme på en tredje kandidat, eller at de overvejer slet ikke at stemme til valget, der afvikles den 5. november.

Bidens føring ligger inden for undersøgelsens fejlmargen på to procentpoint.

Mange vælgere er ifølge Reuters stadig i tvivl om, hvor de skal sætte krydset, når de om cirka fem måneder går til stemmeurnerne.

En lignende meningsmåling fra Ipsos, der ligeledes blev bragt af Reuters, og som blev foretaget fra den 7. maj til den 14. maj, viste, at Trump og Biden hver havde 40 procent af vælgernes støtte.

Denne uges meningsmåling viser desuden, at 10 procent af de medvirkende vælgere ville stemme på den uafhængige kandidat Robert Kennedy Jr., der blandt andet er imod vacciner. Meningsmålingen fra tidligere på måneden viste en støtte på 13 procent til Kennedy.

Mens de landsdækkende meningsmålinger kan give et vigtigt praj om, hvor støtten til præsidentkandidaterne løbende ligger, er der typisk en håndfuld stater, som ender med at tippe balancen og i sidste ende afgør, hvem der vinder valget.

/ritzau/