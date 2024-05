Saba føler sig tryg og klar til at repræsentere Danmark i en af de mest politisk spændte Eurovision-semifinaler i nyere tid.

Flere lande forsøgte i den første semifinale at tage politiske budskaber med på scenen. Saba har også gjort sig sine tanker og afslører en ny tatovering, da B.T. torsdag møder den danske deltager ni timer før showstart.

»Den er lavet i forbindelse med optagelserne til det 'postkort', der bliver vist før min sang,« fortæller den 26-årige sangerinde og fremviser en lille fredsdue, som hun har fået tatoveret på armen.

»Jeg synes, det var et fint budskab at gå ind til Malmø med. Jeg er jo også i hvid (hvidt scenetøj, red.), så der ligger også noget symbolik i det med fred, og det, synes jeg, var en rigtig fin ting at gå ind med, som verden ser ud lige nu.«

Saba fremviser sin tatovering. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Saba fremviser sin tatovering. Foto: Kristian Dam Nygaard

Årsagen til de aktuelle politiske spændinger i Malmø er som bekendt Israels deltagelse i musikkonkurrencen.

Kritikere mener ikke, at landet bør være en del af konkurrencen som følge af Israels igangværende krig mod Hamas i Gaza, og under den første Eurovision-semifinale tirsdag var der flere, der brød reglerne og tog politiske budskaber med på scenen.

Svenske Eric Saade, der var en af gæsteartisterne, optrådte med et palæstinensisk tørklæde viklet om håndledet, en af Australiens musikere havde malet en vandmelon på maven som symbol på palæstinensisk solidaritet.

Irlands deltager havde inden sin optræden forsøgt at stille op med pro-palæstinensiske budskaber på kroppen - hvilket dog blev stoppet af arrangørerne, før sangeren gik på scenen.

Eric Saade med palæstinensisk tørklæde viklet om armen under den første Eurovision semifinale tirsdag. Foto: Jessica Gow/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Eric Saade med palæstinensisk tørklæde viklet om armen under den første Eurovision semifinale tirsdag. Foto: Jessica Gow/AFP/Ritzau Scanpix

Saba ved endnu ikke, om hun skal igennem en ekstra kontrol for skjulte politiske budskaber, inden hun går på scenen.

Hun tilføjer, at hun dog heller ikke har tænkt sig at gøre noget.

»Jeg synes, jeg har sagt det, jeg gerne vil sige og kommet med de ting, jeg gerne vil, udenfor scenen.«

Hun påpeger, at det i teorien nok også ville være svært at lykkedes med det i lyset af Irlands afvisning.

Australien i den første Eurovision semifinale. Foto: Jessica Gow/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Australien i den første Eurovision semifinale. Foto: Jessica Gow/AFP/Ritzau Scanpix

»Men nej, det er ikke i mine tanker,« tilføjer hun.

Hvad tænker du om, at nogle af de andre lande har forsøgt at sende budskaber på den måde?

»Isoleret set synes jeg, at budskabet om våbenhvile, som det Irland kom med, er rigtig fint, og også et jeg selv har været ude med. Jeg vil ikke forholde mig til, om det er noget, jeg synes, skal op på scenen eller ej.«

Saba fortsætter:

»Jeg er her jo på EBUs (arrangørerne, red.) præmisser, mens jeg er her, og har ikke tænkt mig at bryde med de regler, som jeg ligger under for her.«

Hun smiler.

»Hvis de nu kom og sagde, at jeg ikke måtte have min fredsdue med, kunne det godt være, at det kunne få mig lidt op af stolen, for jeg synes, det er et ret neutralt budskab at komme med fred. Og nu er det heller ikke fordi, jeg står og flasher armen på scenen.«

Saba har tidligere talt om, hvor alene man kan føle sig, når man står som ene repræsentant for Danmark i det kæmpecirkus, Eurovision generelt er.

Saba foran sit hotel i Malmø. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Saba foran sit hotel i Malmø. Foto: Kristian Dam Nygaard

Hun fortæller i den forbindelse, at det har været rart det seneste stykke tid også at kunne spare med tidligere danske grandprix-vindere, der har prøvet at stå i samme situation.

Saba har blandt andet kontakt med Laurits Emanuel fra Fyr og Flamme, der vandt i 2021.

Derudover har hun fået støtte fra tidligere vindere som Jonas Rasmussen og Emmelie de Forest, som hun for nylig mødte til et Eurovision-event på den svenske ambassade.

»Det har virkelig været overvældende dejligt. De har været gode til at give udtryk for, at jeg bare skal sige til.«

Se Saba fortælle om sine sidste forberedelser og tanker om at gå på scenen med et politisk budskab i videoen øverst.

Vi følger udviklingen hele dagen her på bt.dk – både vedrørende demonstrationerne og vedrørende aftenens Eurovision-semifinale.