Da den svenske sanger Eric Saade optrådte under åbningsnummeret under Eurovision tirsdag aften, valgte han at bære et ganske særligt tørklæde om sit ene håndled.

Det har siden vakt kritik fra arrangørerne – og dét reagerer han nu på.

Den svenske sanger, som selv deltog i sangkonkurrencen tilbage i 2011 med sangen 'Popular', indgik sammen med to andre tidligere deltagere i åbningen af showets første semifinale.

Men da Eric Saade drejede sig mod kameraet under hans optræden, kunne man se, at han havde et palæstinensisk tørklæde viklet om sit ene håndled.

Eric Saade deltog selv i Eurovision tilbage i 2011 med sangen 'Popular'. Foto: Jessica Gow/TT/Ritzau Scanpix

Og var det i strid med konkurrencens retningslinjer, som – i hvert fald på papiret – skal være neutral og apolitisk.

Det fik både den svenske tv-kanal bag årets show, SVT, og EBU, som arrangerer konkurrencen, til at udtale kritik.

»Vi synes, det er trist, at han bruger sin deltagelse på denne måde,« skrev Ebba Adielsson, der er executive producer for Eurovision Song Contest 2024, i en sms til Aftonbladet om hændelsen.

»Eurovision Song Contest er et live-program. Alle kunstnere er informeret om konkurrencens regler. Vi beklager, at Eric Saade valgte at se bort fra begivenhedens upolitiske karakter,« lød det i en udtalelse fra EBU.

Her ses han sammen med Eleni Foureira og Chanel under åbningen af årets første Eurovision-semifinale. Foto: Jessica Gow/EPA/Ritzau Scanpix

Siden har Eric Saade – som tidligere åbenthar kritiseret sangkonkurrencen for ikke at udelukke Israel for at deltage på grund af krigen i Gaza – reageret på kritikken.

I en sms-besked til SVT forklarer han, at han valgte at bære det palæstinensiske tørklæde for at vise sin oprindelse:

»Min far gav mig det sjal, da jeg var en lille dreng, så jeg aldrig skulle glemme, hvor min familie kom fra. Jeg vidste ikke dengang, at det en dag ville blive kaldt et 'politisk symbol',« skriver han og tilføjer:

»Det er ligesom at kalde dalahesten for et politisk symbol.«

Dalahesten er et af Sveriges mest kendte nationalsymboler og forestiller traditionelt en rødmalet træhest.

»I mine øjne er det bare racisme. Jeg ville bare være inkluderende og bære noget, der er autentisk for mig – men EBU synes at mene, at min etnicitet er kontroversiel,« skriver Eric Saade videre:

»Det siger ikke noget om mig, men alt om dem. Jeg siger ligesom dette års ESC-slogan: 'United by music'.«

