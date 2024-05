Danskerne har stadig én klar favorit, når det kommer til fodboldsange, og den er 38 år gammel!

Herunder kan du se de tyve mest afspillede landsholdssange på Spotify. Søren Poppe er 'kun' på sjettepladsen.

20. ADHD: 'Alle vores helte' (2021) 811.936 afspilninger

Den i dag opløste duo hittede i en årrække med virale hits om aktuelle personer så som Mette Frederiksen, Rasmus Paludan og Yahya Hassan.

I 2021 ville de også være med på EM-bølgen og lavede sangen 'Alle vores helte'.

19. Burhan G mfl.: 'Skulder ved skulder' (2022) 1,0 mio. afspilninger



DBU's officielle sang til VM i Qatar, hvor Kasper Schmeichel synger solo, og Jarl Friis-Mikkelsen, der var med til at skrive 'Re-Sepp-Ten' i 1986 er tilbage på sangskriverholdet.

Ankerstjerne og Rasmus Seebachs storebror Nicolai Seebach var også indeover en af de slutrunde-sange, der aldrig for alvor fik danskernes opmærksomhed.

18. Christopher: 'Tror kun på en hjulemand' (2022) 1,2 mio. afspilninger

Eftersom VM i Qatar højest usædvanligt blev afholdt op til jul, var der flere Kasper Hjulmand/Julemanden-ordspil i de forskellige VM-sange.

Heriblandt Christopher og 'Natholdets' bidrag med tekstlinjen 'I år ønsker jeg mig guld mand, jeg tror kun på én Hjulemand.

17. Lidt til lægterne: 'Vi (K)vinder EM' (2022) 1,2 mio. afspilninger



Martin Johannes Larsen og Mads Bo Iversen fra Phlake fulgte i 2022 op på deres succes ved herrernes EM i 2021 med en slutrundesang til kvindernes landshold, hvor Stine Bramsen er med som feature.

16. Big Fat Snake: 'Big Boys In Red And White' (1996) 1,4 mio. afspilninger



Da Danmark i 1996 skulle følge op på EM-sejren i 1992, blev Big Fat Snake udvalgt til at lave musikken.

De havde i 1994 haft et hit med rockballaden 'No Peace Like In Heaven', men det var først i 1997, at de for alvor fik deres store gennembrud med blandt andet nummeret 'Bonsoir Madame', der siden er blevet deres signatursang.

15. Ekspressen feat. Kandis: 'Så er der mål' (2018) 1,6 mio. afspilninger



I 2017 samledes Pharfar, Klumben, Chapper og Peter Lützen om deres fælles kærlighed for dansktop-musik.

Op til VM i Rusland gik de all in og lavede et fodboldhit i samarbejde med dansktop-kongerne fra Kandis.

14. Dodo & landsholdet: ' Vi vil ha' sejren i land' (1998) 1,6 mio. afspilninger



Laudrup-brødrenes sidste slutrunde, der endte med et smukt 2-3-nederlag til Brasilien i kvartfinalen.

Søren Rasted, der var igang med at erobre verden med Aqua, skrev den officielle VM-sang, og fik Dodo fra 'Re-Sepp-Ten' til at tage endnu en tørn som landsholdets forsanger.

13. Thomas Helmig: 'Hele Danmark op at stå' (2018) 1,7 mio. afspilninger



Da Danmark kvalificerede sig til VM i Rusland, blev der delt en video fra omklædningsrummet, hvor landsholdsspiller Victor Fischer bad Thomas Helmig om at lave deres kommende slutrundesang.

Helmig sagde ja tak til invitationen og skrev sig dermed ind i rækken som bagmand til en officiel landsholdssang.

12. Lidt til lægterne: 'Kå' så Danmark' (2021) 2,2 mio. afspilninger

Det startede med en masse små sjove videoer på Instagram og eksploderede til sidst i et helt nummer dedikeret til landsholdet under den euforiske sommer i 2021.

Siden har Martin Johannes Larsen og Mads Bo Iversen løbende udgivet ny landsholdsmusik, når det har været aktuelt.

11. 8Ball: 'Vi tager guldet hjem' (2010) 2,2 mio. afspilninger



Den humoristiske trio brød i 2009 igennem med nummeret 'Klunker'.

Da Danmark skulle til VM i Sydafrika i 2010 fulgte de det op med et uptempo landsholdshit som et alternativ til 'det lort som Nephew laver', som de synger.

10. Alphabeat: 'Danmarks Dynamite' (2021) 2,3 mio. afspilninger



Historien om Alphabeats officielle VM-sang, hvor Kasper Schmeichel første gang stillede sig forrest ved mikrofonen, blev, at de 'tabte' til Gulddrengs uofficielle sang.

Alligevel opnår de altså stadig at snige sig ind på en top ti over de mest afspillede landsholdssange.

9. Joey Moe: 'Et lille land' (2018) 2,4 mio. afspilninger



Joey Moe ville i 2018 også være med til at hylde landsholdet op til VM i Rusland.

Det er en stille ballade og på den måde en utraditionel landsholdssang, men Joey Moe har altid været utrolig populær på streamingtjenesterne - og her opnår han altså en niendeplads.

8. Nephew: 'The Danish Way To Rock' (2010) 2,8 mio. afspilninger



Nephew var voldsomt populære i perioden omkring VM i Sydafrika, og derfor gav det god mening, at DBU valgte Simon Kvamm og co. til at lave den officielle slutrundesang, der også straks strøg til tops på hitlisterne.

7. Gulddreng: 'Den (u)officielle VM-sang' (2022) 3,1 mio. afspilninger



Det virkede uundgåeligt, at Gulddreng op til VM i Qatar endnu engang ville drille DBU med en uofficiel slutrundesang, der viste sig at blive langt mere populær end den officielle - den som Burhan G og co. nede på 19. pladsen stod for.

6. Søren Poppe: 'Danmarks drenge' (2002) 4,0 mio. afspilninger



I 2002 afholdt man et melodi grand prix for fodboldsange, hvor Søren Poppe og Sofie Lassen-Kahlke tog sejren med deres glade sang om at skulle til VM i Japan og Sydkorea.

5. ADHD: 'LORDT (Hvor f...... er Lorden?)' (2018) 4,6 mio. afspilninger



Den nu altså opløste duo var i flere år gode til at ramme virale hits - og da landstræner Åge Hareide i 2018 valgte ikke at udtage Nicklas Bendtner til VM i Rusland, hittede de straks med et nummer, der stiller spørgsmålet: 'Hvor fanden er Lorden?'

4. Rocazino: 'En for alle' (1988) 5,6 mio. afspilninger



Opfølgeren til 'Re-Sepp-Ten' op til EM i Vesttyskland i 1988, hvor Frank Arnesen igen synger for med de ikoniske linjer, 'Så er der kuk i Danmark, vi kridter vores sko, vi er Olsen-banden, vi er venner!'.

3. Nik & Jay: 'Vi vandt i dag' (2012) 6,9 mio. afspilninger



Nik & Jay har altid delt vandene, men selvom der måske blev rynket på næsen over, at Dennis Rommedahls yndlingsduo fik lov til at lave den officielle EM-sang i 2012, så er den altså stadig et hit.

2. Gulddreng: 'Helt sikker' (2021) 7,6 mio. afspilninger



Gulddreng blev soundtracket til den euforiske sommer i 2021, da man fik luft fra corona-kaos, og man i et kort sekund troede, vi ville gentage EM-triumfen fra 1992.

Det er muligvis kun et spørgsmål om tid, før den ender helt i top som den mest afspillede landsholdssang.

Og så alligevel...

1. Dodo & landsholdet: 'Re-Sepp-Ten' (1986) 9,1 mio. afspilninger



Den mest ikoniske danske landsholdssang, der nogensinde er lavet, og det hit som alle andre altid vil blive målt op imod, er selvfølgelig også det mest afspillede nummer på Spotify.

Ingen over, ingen ved siden af 'Re-Sepp-Ten' der satte lyd og tekst til fødslen af Danmark som en nation, der pludselig kunne være med blandt de allerbedste - og som også var soundtracket, da vi vandt i 1992.