»Min søn sidder der helt alene med en blodnæse, der sidder på tværs af ansigtet. Og så står der fem-seks drenge og råber og skriger og kalder ham en taber.«

Sådan beskriver Maria Durhuus (S) en episode fra 2017, hvor hendes søn stadig gik i folkeskole og i et frikvarter blev overfaldet af en gruppe drenge.

Et overfald, der endte med at koste en af drengene en betinget fængselsdom.

Episoden er skræmmende nok, men efterspillet er mindst lige så opsigtsvækkende.

I onsdagens afsnit af Borgerlig Tabloid fortæller Maria Durhuus, hvordan hun blev opfordret til at droppe politianmeldelsen af hensyn til drengens muligheder for at få et statsborgerskab.

Hør hende udlægge det kritisable efterspil 8 minutter inde i afsnittet, og vurder om du ligesom medvært Joachim B. Olsen bliver »rasende«, når du hører Marias historie.

