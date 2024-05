Et tørklæde, der var viklet om en sangers håndled.

Det er endt med at løbe med en del af opmærksomheden i forbindelse med, at den første semifinale under dette års Eurovision blev afholdt torsdag aften.

For som en del af åbningsnummeret optrådte den svenske sanger Eric Saade, som stillede op med sangen 'Popular' tilbage i 2011.

Under hans optræden valgte han at fremvise et tørklæde om sit ene håndled. Et palæstinensisk tørklæde.

Eric Saade var en del af årets åbningsnummer i semifinalen. Foto: Jessica Gow/EPA/Ritzau Scanpix

Og det er imod reglerne, skriver det svenske medie Expressen.

»Vi synes, det er trist, at han udnytter sin deltagelse på denne måde,« lyder det i en kommentar fra SVT, som står for produktionen af sangkonkurrencen i år, til mediet.

Videre lyder det fra Ebba Adielsson, der er Executive Producer for Eurovision Song Contest 2024, at sangeren »godt er klar over de regler, der gælder«.

Også EBU, som står bag Eurovision, har udtalt sig.

Eleni Foureira, Chanel og Eric Saade tog del i åbningen af semifinalen. Foto: Jessica Gow/EPA/Ritzau Scanpix

»Eurovision Song Contest er et liveshow. Alle, der optræder, kender konkurrencens regler, og vi beklager, at Eric Saade valgte at gå på kompromis med tanken om at lade konkurrencen være neutral,« lyder det ifølge Expressen i en kommentar.

Eric Saade, som har familie af palæstinensisk oprindelse, har ifølge det svenske medie førhen udtalt sig kritisk om konkurrencen, efter det tidligere på året stod klart, at Israel fik lov til at fortsætte deres deltagelse i showet.

Ifølge Aftonbladet var tørklædet et såkaldt keffiyeh.

Og det er et brud imod EBUs retningslinjer om ikke at være politisk i konkurrencen.

Der har i år været særligt fokus på netop det, på grund af demonstrationerne over Israels deltagelse i konkurrencen, mens lander ligger i krig med den militante bevægelse Hamas i Gaza, hvor flere tusinde civile meldes dræbt.

Eric Saade har ifølge Aftonbladet tidligere sagt, at han optræder i Eurovisions åbningsnummer som en protest mod, at Israel får lov til at deltage i konkurrencen.

»Når man ikke længere kan bære et symbol på sin etnicitet i vores såkaldte 'frie verden', er det endnu vigtigere for mig at deltage,« skrev han ifølge det svenske i en story på Instagram i sidste uge.

Sangeren har sent tirsdag aften - efter hans optræden - skrevet nogle ord i en ny story.

»Påmindelse: Det er kun kærlighed. Forenet af musik,« skriver han.

Om det er en reference til sagen om tørklædet, vides på nuværende tidspunkt ikke.