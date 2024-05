»Vi har en spændende cocktail i vente.«

Sådan beskriver vagthavende meteorolog ved DMI Marie Timm torsdagens vejr – som især et sted i landet kan blive særdeles drilsk.

DMI har tidlig torsdag morgen udsendt et risikovarsel for hagl, torden og lokale skybrud for hele Vestjylland og dele af det centrale Jylland.

Risikovarslet er gældende fra klokken 11 til klokken 19, idet et forhold skal være opfyldt, før himlens sluser kan åbne sig i det vestjyske.

»Temperaturen skal op omkring de 17-18 grader, før bygerne udvikler sig og bliver kraftige,« fortæller Marie Timm.

En anden faktor betyder, at det lokalt kan blive en endnu vådere omgang end de seneste par dage, hvor der også har været varsler og risikomeldinger om kraftig nedbør eller sågar skybrud.

»Der er ikke meget vind i dag, så de intense byger vil ikke bevæge sig særlig meget, når de først rammer,« lyder det fra DMIs vagthavende meteorolog.

Resten af landet slipper heller ikke for dryp fra oven.

»Der kommer også lokale byger i resten af landet, men de bliver ikke lige så kraftige,« fortæller Marie Timm, som dog også lover, at vi får solen at se i løbet af dagen.

Til aften vil bygeintensiteten falde, men fredag vender bygevejret tilbage. Dog kun for en stund.

»Der er bedring i vejret i weekenden, hvor det bliver tørvejr, og vi får varmere temperaturer. Det ser ud til at blive en ganske pæn weekend rent vejrmæssigt,« lyder det opmuntrende fra Marie Timm.