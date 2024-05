Det skulle have været en helt rutinemæssig flyvetur fra Perth til Melbourne.

Men en enkelt passager endte pludselig med at skabe så massivt kaos, at flyet måtte vende om.

Det skriver nyhedsbureauet AP og The Guardian.

Den opsigtsvækkende hændelse fandt sted på et Virgin Australia-fly mandag aften, mens det var på vej fra den australske vestkyst til østkysten.

I en erklæring fra flyselskabet lyder det, at Flight VA696 måtte vende om og sætte kursen tilbage mod Perth Airport på grund af en »forstyrrende passager«.

Den »forstyrrende« del skal dække over flere ting.

I hvert fald har politiet oplyst, at man i lufthavnen efterfølgende »anholdt en mand, efter at han angiveligt løb nøgen gennem flyet midt under flyvningen og slog et besætningsmedlem i gulvet«.

»Manden blev overført til hospitalet til vurdering, hvor han stadig befinder sig,« lyder det ifølge AP i en erklæring fra politiet.

Det er uklart, hvordan eller hvor på flyet passageren skal have taget sit tøj af – ligesom det ikke vides, hvad der førte til hændelsen.

En af de andre passagerer på flyet, Sterling, fortæller til The Guardian, at han en omkring en time efter afgang hørte nogen løbe op ad midtergangen.

»Fyren havde ikke noget tøj på, og han stormede bare frem mod flyets forende,« siger den 23-årige mand, som kun står frem med sit fornavn.

Til at begynde med blev han noget bekymret over synet af en person, der løb frem mod cockpittet, ligesom der lød en »masse råben og skrigen«.

»I første omgang tænker man, Gud forbyde det, at det kunne være et angreb. Det er virkelig foruroligende at være på et fly i den situation,« forklarer Sterling.

Han forklarer videre, at flere andre passagerer på flyet greb ind og fik tacklet manden ned på gulvet, før han fik håndjern på og ført ned bagest i flyet.

Politiet forventer at indkalde manden til en retssag i Perth den 14. juni.

Det er endnu ikke afgjort, hvilke anklager han vil blive stillet over for, lyder det.