Selvom der hver uge er nogen, der må stoppe jagten på kærligheden i dette års 'Bachelorette', er det som om, at der også hele tiden er nogen klar til at blive skiftet ind.

Først var det Anders, der kom ind fra højre.

Siden var det stjernematchet Jens, der pludselig var klar i Sri Lanka.

Og i torsdagens afsnit er der endnu et nyt ansigt.

Men så alligevel ikke.

For den unge mand der kommer ind er bestemt ikke urutineret i at være med i tv-programmer.

Han har tidligere deltaget i 'Robinson'. Foto: TV 2/LottaeLemche Vis mere Han har tidligere deltaget i 'Robinson'. Foto: TV 2/LottaeLemche

Det er nemlig den tidligere 'Robinson'-deltager Lukas Bach Nielsen, der nu er ankommet til villaen for at se, om der kan opstå kærlighed mellem ham og en af kvinderne.

»Jeg er ikke kommet til Sri Lanka for at få venner, jeg er kommet for at finde kærligheden, hvis jeg kan,« lyder det til kameraet fra den 23-årige Lucas, der tidligt i sit liv gjorde sig bemærket som professionel ishockeyspiller.

Lissa og Sofie giver da også begge en rose til den nye fyr og vil altså gerne lære ham bedre at kende.

Kvinderne er begge imponerede over den energi og fortælling Lukas kommer ind i programmet med. Vis mere Kvinderne er begge imponerede over den energi og fortælling Lukas kommer ind i programmet med.

Lukas blev kendt i 'Robinson' efter en konflikt, som han havde med en af de andre deltagere.

Her blev han af deltageren Emil Honoré kaldt egoistisk, og det endte dramatisk, da Lukas måtte forlade programmet.

Til Se og Hør fortalte Emil efterfølgende, at han og hans kæreste begge havde modtaget trusler for sin udtalelser om Lukas.

Om det bliver til kærlighed for den nye fyr i 'Bachelorette' vides endnu ikke.

Du kan se programmet på TV 2 Play,