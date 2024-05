Alexandra Sasha trækker sig nu som kandidat til Europa-Parlamentet efter B.T.s seneste afsløringer af hendes forbindelser til prorussiske og Putinvenlige netværk.

Det skriver hun i et opslag på Facebook.

»I ugevis har jeg været udsat for en smædekampagne fyldt med falske udsagn og ubehagelige fortolkninger, det har været både fysisk og psykisk hårdt, og jeg må nu erkende, at jeg ikke kan mere. Derfor trækker jeg mig fra at være kandidat til Europa-Parlamentsvalget,« lyder det i opslaget.

Her tilføjer Alexandra Sasha også, at hun ikke blot trækker sig som kandidat, men at hun helt forlader dansk politik.

»Jeg gik ind i politik for at gøre en forskel og for at tale om mine visioner. Det er svært, når man konstant skal forholde sig til beskyldninger og hadbeskeder på sociale medier. Det er ikke sådan, jeg ønsker at være kandidat, og det har været utrolig hårdt at være udsat for. Det tager jeg nu konsekvensen af, og derfor trækker jeg mig fra mit kandidatur og fra politik,« skriver hun.

Alexandra Sasha kommer dog stadig til at stå på stemmesedlerne til valget til Europa-Parlamentet den 9. juni.

B.T. har de seneste dage afsløret, at Alexandra Sasha blandt andet har haft en central rolle i European Russian Forum.

Et forum, der ifølge ruslandsekspert Flemming Splidsboel har karakter af at være et prorussisk og Putinvenligt »påvirkningsforum.«

Sasha har været repræsentant og bestyrelsesmedlem for European Russian Forums ungdomsorganisation.

Hun har desuden deltaget i flere møder i regi af forummet. Møder, der blev arrangeret af det lettiske medlem af Europa-Parlamentet, Tatjana Ždanoka, som tidligere i år blev afsløret i at have virket som agent for den russiske efterretningstjeneste FSB.

Derudover har B.T. afsløret, at Alexandra Sasha har mødtes med Boris Titov, en mand fra den russiske præsident Vladimir Putins absolutte inderkreds.

Ifølge The Anti-Corruption Foundation fungerer Titov som Putins stråmand og er involveret i korruption i forbindelse med Putins ejendomme.

Her ses Venstres EU-kandidat Alexandra Sasha sammen med et medlem af den russiske præsident Vladimir Putins inderkreds, Boris Titov.

B.T. kunne også afdække, at Alexandra Sasha i en valgtest gav udtryk for, at EU ikke skulle donere de nødvendige våben til Ukraine.

Alexandra Sashas side på Venstres hjemmeside er kort før middagstid blevet slettet.

