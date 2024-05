Der er to grunde til at danskerne er så glade for Temu, som de øjensynligt er, lyder det fra trendforsker Anne-Sophie Lahme.

Og det må være nogle tungtvejende årsager. I hvert fald har hver fjerde dansker handlet på Temu det sidste halve år, viser en undersøgelse Epinion har lavet for DR.

Det til trods for utallige opråb fra brancheorganisationer, politikere og andre organisationer.

Ifølge Anne-Sophie Lahme, der er trendforsker hos Lahme Kommunikation, er der to helt klare årsager til den store begejstring for den kinesiske gigant hos danskerne.

Projektleder i Forbrugerrådet Tænk, Stine Müller, er også i studiet, og sammen bliver vi klogere på, hvor du kan gøre store besparelser - og hvor du skal passe særligt godt på.