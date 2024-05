En ny underskrift er sat i FC København.

Og det har fået kendis-forældrene Frederik Fetterlein og Saszeline til at bryde ud i stor jubel på hver deres sociale medie.

For de to kendissers søn Sean Fetterlein på 16 år har onsdag skrevet under på en kontrakt med FC København. Det deler han selv på sin Instagram:

»Stor dag for mig og min familie,« lyder det fra den 16-årige fodboldspiller, hvis mor sangerinden Saszeline jubler på Instagram.

»Stort tillykke, min skat. Jeg er så stolt af dig og dit hårde arbejde og dedikation,« skriver hun på en såkaldt story, mens den tidligere tennisspiller Frederik Fetterlein ifølge Se og Hør stemmer i på sin egen story.

Sean Fetterlein har tidligere vist, at han har et særligt talent med læderbolden, da han som niårig i 2017 blandt andet var omkring FC Barcelonas fodboldskole.

Det blev dog ikke til noget gennembrud her, og nu tørner han altså ud for FC Københavns U17-hold.

Her har han gjort det så godt, at han nu har fået sig en kontrakt.

FC København har endnu ikke meddelt noget om kontrakten.

Frederik Fetterlein og Saszeline Dreyer Sørensen gik fra hinanden i 2008 efter fire års forhold.