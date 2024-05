For et halvt år siden var det formentlig de færreste, der kendte til Eden Golan.

Nu befinder hun sig i centrum for en ophedet debat, som blandt andet har ført til, at hun er blevet opfordret til at holde sig på sit hotelværelse, mens sikkerheden omkring hende er blevet tredoblet.

Hun er nemlig dette års israelske deltager i sangkonkurrencen Eurovision.

Et land, som flere har demonstreret kraftigt imod, og som flere har opfordret til helt at trække sig fra showet.

Årsagen? Den blodige konflikt, som Israel siden oktober har været i med terrororganisationen Hamas i Gaza.

De mange ofre og den alvorlige humanitære situation i området har fået flere til i kraftige vendinger at lange ud efter Israel – og efter den 20-årige sanger Eden Golan.

I et interview med det israelske medie Ynet News fortæller hun, at hun blandt andet har modtaget dødstrusler som følge af sin deltagelse i sangkonkurrencen.

Det har ført til, at hun vil være omgivet af den største sikkerhed nogensinde siden Israels deltagelse i Eurovision i 1974 i kølvandet på Yom Kippur-krigen året forinden, lyder det fra mediet med henvisning til krigen mellem Egypten og Syrien på den ene side og Israel på den anden, som fandt sted under jødernes vigtigste højtid, yom kippur, i 1973.

Eden Golan ses her under et interview med Reuters den 6. maj. Foto: Leonhard Foeger/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg har modtaget alle mulige trusler på de sociale medier,« siger hun til Ynet News.

»En dag var der en, der sagde til mig: 'Du vil dø, vi slår dig ihjel, du skal ikke komme'. Trusler er ubehagelige. Jeg var ikke klar til alt det her, da jeg tænkte på musikken, men det er jeg nu. Jeg fokuserer på andre ting, som vil holde mig sikker i Malmø, og vi er her med et meget større formål end bare Eurovision,« tilføjer hun.

Tidligere har israelske medier – herunder Jerusalem Post – beskrevet, at sangeren og resten af den israelske delegation af de israelske sikkerhedsstyrker er blevet rådet til ikke at forlade deres hotelværelser, medmindre det er absolut nødvendigt.

Det forlyder også, at hun og delegationen vil være omgivet af tre gange så meget sikkerhed, som deltagerne normalt har under konkurrencen.

Hun har dog umiddelbart ikke selv været meget for at udtale sig om det, der udspiller sig i Gaza.

I hvert fald har AFP skrevet følgende om mediets møde med sangeren, før hun i sidste uge rejste afsted til Malmø:

»Siddende i en sofa og ledsaget af et medlem af sit PR-team var Golan afslappet, da hun talte om prøver, omskrivninger og kanalisering af nationens smerte efter 7. oktober. Men da AFP spurgte til krigen i Gaza, svarede Golan ikke.«

I et interview med nyhedsbureauet Reuters fortalte hun dog i mandags, at det er »op til folk, hvad de vil gøre,« når det kommer til de forventede demonstrationer i Malmøs gader.

»De har ret til at sige deres mening, men jeg fokuserer på min del, som er at give den bedste præstation, og på det gode, på de gode vibrationer, de gode mennesker,« sagde hun.

Eden Golan skal optræde under torsdagens semifinale. Foto: Gil Cohen-Magen/AFP/Ritzau Scanpix

Også det britiske medie ITV har mødt den israelske sanger – og i en artikel fra tirsdag lyder det, at journalisterne skulle igennem et omfattende sikkerhedstjek først.

»Sikkerheden er meget høj, og vi bliver visiteret, som om vi skulle igennem en lufthavn – bare endnu grundigere,« lyder det.

På spørgsmålet om, hvad hun siger til, at mange ikke mener, at hun bør være en del af konkurrencen i år, svarer Eden Golan:

»Folk kan sige, hvad de vil. De har ret til at sige, hvad de mener, og hvad der ligger dem på sinde. Jeg fokuserer på min mission og på det gode og på det faktum, at vi er forenet her af musikken.«

Videre forklarer hun, at hun er »en sanger, ikke alt muligt andet«.

Noget, hun i tidligere interviews har været mere villig til at tale om, er de udfordringer, som landet stødte ind i, da det sendte sit første bud på en sang ind til Eurovision.

Den havde titlen 'October Rain' – og flere vurderede hurtigt, at den havde klare referencer til Hamas' angreb på Israel den 7. oktober, hvilket ville være imod sangkonkurrencens retningslinjer, da det kunne blive set som værende politisk.

Noget, som sangene i konkurrencen ikke må være.

Her ses et billede af scenen inde i Malmö Arena. Foto: Johan Nilsson/AFP/Ritzau Scanpix

Den vurdering blev også delt af EBU, som står bag Eurovision – og Israel blev bedt om at ændre i sangen, for at den kunne blive godkendt.

Dele af teksten og selve titlen på sangen blev derfor ændret og hedder nu i stedet 'Hurricane'.

»Jeg blev lidt chokeret, da European Broadcasting Union (EBU) ikke godkendte sangen,« har Eden Golan udtalt om sagen til AFP.

»Jeg tror ikke, at den første version var politisk.«

Også til Ynet News har hun fortalt, at hun ikke »var helt enig i«, at teksten skulle ændres.

»Men jeg fokuserede på, hvad vi kunne gøre for at få sangen til at blive til noget og sikre Israels deltagelse,« har hun fortalt.

Eden Golan optræder i den anden semifinale under dette års Eurovision. Semifinalen afvikles torsdag aften klokken 21 – hvor også dette års danske deltager, Saba, skal optræde og kæmpe om en plads videre til lørdagens finale.

