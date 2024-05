Hele verden fulgte med, da miniubåden Titan sidste år, på sin færd ned mod Titanics vrag, forsvandt.

I den sad fem personer, som aldrig igen kom op til overfladen.

Efter en storstilet eftersøgning blev vragrester fundet, og nu har et nyt studie, som er lavet af forskere fra Houston Universitet, en teori om, hvad der gik galt, da ubåden imploderede.

Et studie, udgivet i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences, indikerer, at ubådet kan være blevet ramt af det, der hedder 'mini-buckling', som på dansk kan oversættes til et 'miniknæk'.

»Forestil dig, at du tager en spaghetti og trykker på den med to fingre. Hvad vil der så ske? Den vil bøje sig, og den vil knække,« siger Roberto Ballarini, som er en af forskerne bag studie, til New York Post.

Helt konkret har de opdaget, hvordan tyndvæggede strukturer med tilfældige ujævnheder i overfladen – som eksempelvis Titan – er ekstra sårbare over for et 'miniknæk', der fører til et kollaps af strukturen.

Forskerne mener også, at Titans struktur for hvert dyk, ubåden har foretaget, er blevet mere og mere beskadiget.

Roberto Ballarini understreger, at studiet ikke har undersøgt, om det rent faktisk var et 'miniknæk', som førte til Titans kollaps, men de har studeret fartøjer med lignende form og af samme materiale.

Ombord på Titan var den pakistanske forretningsmand Shahzada Dawood, hans 19-årige søn Suleman, milliardæren Hamish Harding, ejeren af ubådsfirmaet, Stockton Rush, og den franske forsker Paul-Henri Nargeolet.

En time og 45 minutter efter ubåden var dykket ned, mistede overfladen kontakten. I fire døgn var de ombordværendes skæbne ukendt.

Efter tragedien kom der flere historier frem om manglende sikkerhed hos Oceangate, som stod bag Titan. Ejer Stockton Rush skulle blandt andet have ignoreret flere advarsler.