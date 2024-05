Han slår en latter op, da jeg fortæller ham om fænomenet.

Kampsporten har været hans passion gennem det meste af livet, og det har givet alt fra en OL-sølvmedalje i brydning til en stor MMA-karriere, der sluttede i en af verdens mest berømte arenaer, Madison Square Garden.

Nu fortæller jeg Mark O. Madsen om begrebet 'den første død', som topatleter slås med, når de indstiller den aktive karriere og skal starte et nyt liv.

»Hahaha, og til det vil jeg sige: Jeg dør aldrig.«

Den danske UFC-kæmper sluttede med et nederlag i Madison Square Garden. Foto: Sarah Stier/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den danske UFC-kæmper sluttede med et nederlag i Madison Square Garden. Foto: Sarah Stier/AFP/Ritzau Scanpix

»Fysisk vil jeg selvfølgelig komme til at dø som alle andre, men mit mindset vil ikke dø. Jeg kan blive slået ud og mast, men jeg rejser mig altid op igen. Fordi jeg vælger at gøre det.«

»Jeg har jo haft skyklapper på og fokuserer på at træne, sove og spise. 31. januar stoppede jeg sportskarrieren og fjernede skyklapperne. Der er så mange muligheder i den her fantastiske verden, vi lever. Så det har været hæsblæsende.«

Efter hans karrierestop har telefonen nemlig ringet flittigt, og nu er han ved at finde ud af, hvilke tilbud han skal takke ja og nej til.

En udfordring, han har taget til sig, er at gå ind i politik, hvor Guldborgsundlisten har fået ham ind i folden.

»Jeg skal da love for, at den indmeldelse fik lidt at leve på. Det var da en overvældende respons,« siger han og understreger, at han ikke har besluttet sig for, hvorvidt han vil stille op.

Hans eget peronslige projekt er mere lige til.

Eks-kæmperens egne optegnelser fortæller, at han har udkæmpet over 3000 dyster inden for kampsport, og vægten har han aldrig misset, så nu vil han hjælpe andre med at smide overflødige kilo og få det bedre i kroppen.

»Jeg har nok smidt over 500 kg i løbet af karrieren. Det er en god elefant, der er blevet smidt, så den læring vil jeg gerne give videre,« siger han glad.

Hans første råd giver han gratis ud her hos B.T.

»Mange af os har jo et abonnement hos et fitnescenter, men det er ikke altid, vi kommer afsted. En af de måder på at komme derhen er ved at lave aftaler.«

»Vi laver en fast aftale med en kammerat og siger, at i morgen klokken seks, der står vi dernede og træner. Når vi involverer et andet menneske i vores målsætning, så bliver det pluselig mere håndgribeligt og noget sværere at bakke ud.«

»Hvis du pludselig ikke har lyst klokken seks, så skal du til at ringe: 'Jeg kan ikke komme alligevel'. Det virker bare at lave en fast aftale med en anden person. Også når det gælder kosten.«

Selv holder han sig stadig fit, selvom der ikke venter en slåskamp. Men måske gør der alligevel...

»Jeg fik en skør ide for et par dage siden. Det slog mig, at jeg godt kunne tænke mig at blive dansk mester i judo.

Ja, klart...

»Der kommer jo tanker. Også når jeg sætter mig på en ro-maskine og giver den gas. Hvorfor ikke gå efter DM? Nu handler det ikke om at forsøge at blive verdens bedste til en ny sport, meeeen dansk mester i judo. Det kunne da være lidt sjovt. Jeg sagde det til min kone Maria.«

Hvad siger hun så?

»Ja, så kigger hun op og så kigger hun ned ret hurtigt. Så har jeg forstået pointen - men det kan være, at ideen vokser på hende,« siger han kækt.