Ronnie Wiggs erkendte angiveligt hurtigt, hvad han havde gjort.

»Jeg gjorde det. Jeg dræbte hende. Jeg kvalte hende,« skulle han have sagt.

Ordene blev ifølge New York Times overhørt af personale på hospitalet i Kansas City, hvor den 75-årige mands mangeårige hustru blev fundet uden puls.

Retdokumenter fortæller videre, at den 72-årige kvinde havde »mistænkelige skader«, heriblandt røde mærker og et sår på halsen.

Over for politiet skulle Ronnie Wiggs også have fortalt den tragiske årsag til, at han i fredags slog sin hustru ihjel, mens hun var indlagt for at få sin nødvendige dialysebehandling.

Det gjorde han, fordi han ikke kunne betale hospitalsregningerne, og fordi han ikke følte, at han kunne tage sig af hende, er det kommet frem under politiets afhøring af ham.

Her skulle han også have fortalt, at han to gange tidligere har forsøgt at slå hustruen ihjel.

Ved den ene lejlighed skulle hun have slået øjnene op under kvælningsforsøget.

»Det skal du ikke gøre igen,« skulle hun dengang have sagt ifølge mandens forklaring til politiet.

Men den 75-årige gjorde det altså igen i fredags. Lørdag blev hustruen erklæret død på hospitalet i Independence, der er en forstad til Kansas City i den amerikanske stat Missouri.

I mandags blev Ronnie Wiggs fremstillet i retten i det, der ligner en tilståelsessag.

Han sidder nu fængslet, fordi han ikke har haft råd til at betale kautionen på 1,7 millioner kroner.